Trois employés de l’entreprise Canadian Timberframes, située près de Golden, en Colombie-Britannique, n’ont pas été avertis lorsqu’un incendie de forêt à proximité a traversé le fleuve Columbia et « a englouti » jusqu’à cinq maisons à proximité, a déclaré la copropriétaire de l’entreprise.

Brieanna Charlebois et Chuck Chiang La Presse Canadienne

« L’incendie était hors de contrôle. Les vents ont changé. Il est arrivé si vite », a déclaré Stephanie Bowes dans une entrevue, jeudi.

« Nous ne faisions même pas partie de l’ordre d’évacuation », a-t-elle noté, même si l’ordre est arrivé peu de temps après, alors que les employés aidaient à combattre l’incendie.

La ville de Golden, en Colombie-Britannique, a confirmé jeudi que l’incendie qui brûlait au sud de la communauté avait détruit « plusieurs structures », mais n’a pas fourni de détails.

La municipalité a indiqué sur les réseaux sociaux que l’incendie de 1,33 kilomètre carré, connu sous le nom d’incendie de Dogtooth Forest Service Road, s’était propagé vers le nord, mais que la pluie et un vent du nord devraient aider à lutter contre celui-ci.

Mme Bowes a témoigné qu’elle et son mari, avec qui elle possède l’entreprise de maisons à ossature en bois, se trouvaient dans leur chalet à Anglemont, en Colombie-Britannique, à environ 300 kilomètres de là, lorsque leurs travailleurs ont déclaré que l’incendie avait « englouti » les arbres autour du chantier, mercredi.

Son mari est revenu le plus vite possible.

Mme Bowes a témoigné que le bâtiment abritant l’entreprise était resté intact grâce à ses murs de soutènement en ciment et au travail « infatigable » des équipes de lutte contre les incendies de forêt.

« L’incendie est toujours hors de contrôle, mais il semble être maîtrisé autour de notre propriété. Il n’y a que des incendies couvants que (les pompiers) éteignent continuellement tout autour », a-t-elle rapporté, soulignant que les pluies légères et le vent avaient apporté un certain répit jeudi.

« Je suis vraiment très reconnaissante que nous ayons pu éviter cette situation alors que ce n’est pas le cas pour beaucoup de maisons et de propriétés. Mes pensées vont à tous ces gens », a-t-elle ajouté.

Le site internet de la ville de Golden a annoncé jeudi que les autorités s’efforçaient de « sauver autant de structures que possible » de cet incendie, ce qui a donné lieu à des ordres d’évacuation mercredi pour les propriétés situées le long du fleuve Columbia, qui longe l’autoroute 95.

La température plus clémente

Le BC Wildfire Service a indiqué qu’un temps plus frais dans une grande partie de la province avait entraîné une baisse du nombre d’incendies et permis aux équipes de progresser face à certains des 425 incendies actifs.

C’est la première fois que le nombre d’incendies diminue depuis des semaines.

Cependant, le service a déclaré que le nombre d’incendies notables – ceux qui constituent une menace pour les personnes ou les biens ou sont très visibles – était passé à cinq, avec l’ajout de l’incendie Dogtooth.

Malgré l’amélioration des conditions météorologiques, plus de 230 incendies sont toujours incontrôlables dans la province, avec un foyer dans le sud-est de la Colombie-Britannique, une région qui a connu des milliers de coups de foudre lors d’une série d’orages. Le service a indiqué que le temps dans cette région continue d’être chaud et sec.

Dans le centre et le nord de la Colombie-Britannique, le service des incendies de forêt a précisé que la pluie et une pause de temps chaud offrent un répit bien mérité, ajoutant qu’au cours de la semaine dernière, au moins 238 incendies avaient été éteints et au moins 124 autres avaient été maîtrisés.

Environnement Canada prévoit des températures dans les 20 degrés dans certaines parties de l’Intérieur, notamment à Kamloops, Kelowna et Lytton, où les températures ont dépassé 40 °C il y a quelques jours à peine.

Les températures dans le nord de l’intérieur, notamment à Prince George et à Williams Lake, devraient demeurer autour de 15 degrés.

Parmi les incendies de forêt les plus dévastateurs de la province figure l’incendie du ruisseau Shetland, qui s’étend sur 225 kilomètres carrés, près de Spences Bridge, et qui a détruit environ 20 structures dans la vallée de Venables, dont au moins six maisons.

Un autre incendie important est celui du ruisseau Aylwin, d’une superficie de quatre kilomètres carrés, au sud de Silverton, dans la région centrale de Kootenay, qui a déclenché un ordre d’évacuation pour l’ensemble du village ainsi que 17 propriétés voisines.

À quelques kilomètres au nord, 16 autres propriétés ont été évacuées en dehors de la communauté de New Denver en raison de l’incendie de forêt de Wilson Creek.

Sur l’île de Vancouver, l’incendie de forêt d’Old Man Lake est incontrôlable et se situe à environ neuf kilomètres au nord de Sooke.

Le district régional de la capitale affirme que l’incendie brûle à quelques kilomètres au sud du réservoir du lac Sooke, qui fait partie de l’approvisionnement en eau d’environ 350 000 personnes dans le Grand Victoria.