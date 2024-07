Les personnes autorisées à retourner à Labrador City pendant la fin de semaine comprennent les travailleurs de la santé, leurs familles et les épiciers.

(Wabush) Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a annoncé samedi que certains résidants de Labrador City seront autorisés à rentrer chez eux après qu’un incendie de forêt les a forcés à évacuer la semaine dernière.

La Presse Canadienne

M. Furey a déclaré que les travailleurs essentiels seront autorisés à revenir au cours des prochaines 48 heures pour préparer le retour de l’ensemble de la ville lorsque l’ordre d’évacuation sera levé lundi à midi.

M. Furey a dit que l’incendie près de Labrador City, maintenant sous contrôle, reste un incendie de catégorie 1 – le plus bas sur une échelle allant jusqu’à six – et qu’il brûle près du niveau du sol.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

Il a affirmé qu’avec les bonnes conditions météorologiques et les efforts des pompiers, le risque pour Labrador City est « très faible ».

Les équipes ont éteint les flammes depuis le ciel avec des bombardiers d’eau et des hélicoptères, et le premier ministre a déclaré que les pompiers au sol travaillaient également pour maîtriser l’incendie.