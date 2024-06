(Ottawa) Alors que la saison estivale des voyages démarre, les Canadiens et les visiteurs pourraient se retrouver à faire la file à la frontière.

Anja Karadeglija La Presse Canadienne

Ces retards pourraient également porter un coup dur à l’économie.

Tout dépend d’une éventuelle grève des travailleurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui pourrait débuter dès jeudi.

Plus de 9000 membres de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) qui travaillent pour l’ASFC, y compris des gardes-frontières, ont obtenu un mandat de grève. Les deux parties entreront en médiation le 3 juin et le syndicat sera en mesure de faire la grève le 6 juin.

Le syndicat affirme qu’une action similaire prise il y a trois ans « a presque paralysé le trafic commercial transfrontalier, provoquant des retards importants dans les aéroports et aux frontières à travers le pays ».

Mais le Conseil du Trésor affirme que 90 % des agents frontaliers de première ligne sont désignés comme étant essentiels, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas cesser de travailler pendant une grève.

Dans quelle mesure une grève pourrait-elle être perturbatrice ?

Les membres du syndicat pourraient recourir à la grève du zèle, une tactique selon laquelle les employés font leur travail exactement comme indiqué dans leurs contrats.

Ian Lee, professeur agrégé à l’école de commerce de l’Université Carleton, a expliqué que cela signifie que le passage à la frontière pourrait prendre beaucoup plus de temps que d’habitude. Cela ne poserait pas seulement un problème aux touristes, mais perturberait également l’économie, étant donné que 2,5 milliards de marchandises par jour traversent la frontière, a-t-il indiqué.

Le Conseil du Trésor déclare que « les employés occupant des postes de services essentiels doivent fournir des services frontaliers ininterrompus. Ils ne peuvent pas travailler selon les règles et ne peuvent pas ralentir intentionnellement le traitement des frontières ».

Un porte-parole a soutenu que l’ASFC prendrait des mesures disciplinaires contre les travailleurs qui « se livrent à des moyens de pression illégaux ».

Mais M. Lee a noté que les travailleurs frontaliers disposent d’un large pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de poser des questions. Il a ajouté qu’il n’était pas clair comment le gouvernement pouvait affirmer qu’un garde « enfreint la loi en utilisant son pouvoir discrétionnaire et son autorité ».

Stephanie Ross, professeure agrégée d’études sociales à l’Université McMaster, a déclaré qu’il existe un obstacle logistique à l’action du gouvernement. Elle a souligné que la grève du zèle signifie suivre les tâches du poste à la lettre.

« Les gens feraient leur travail, même s’ils étaient très minutieux. Comment pouvez-vous discipliner les gens qui suivent la procédure ? »

Mme Ross a indiqué que la grève du zèle peut être très efficace.

Un passage frontalier où la traversée peut prendre 10 minutes supplémentaires parce que l’agent fait tout ce qui est prescrit peut « avoir un énorme effet perturbateur amplifié par les milliers d’individus, de semi-remorques et de divers types de transport entrant au Canada », a-t-elle détaillé.

Que veulent les employés de l’ASFC ?

Mark Weber, président national du Syndicat des douanes et de l’immigration, qui fait partie de l’AFPC, a déclaré que le zèle pourrait être perturbateur, mais que le syndicat n’en est « pas encore là ».

M. Weber a indiqué que les membres souhaitent la parité salariale avec les autres organismes d’application de la loi, le syndicat examinant le salaire des agents de premier niveau de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à des fins de comparaison.

L’ASFC manque également de milliers d’agents, et le syndicat souhaite que ces postes soient pourvus par des employés permanents et non par des remplaçants contractuels.

D’autres problèmes incluent les prestations de retraite et les protections liées à une « discipline sévère », a dit M. Weber.

Une autre préoccupation du syndicat est que la technologie prend le pas sur les emplois que les agents occuperaient autrement, comme les kiosques qui ont fait leur apparition dans les aéroports canadiens.

M. Weber a soutenu que l’ASFC « essaye presque de créer un système de paiement en libre-service, comme on le voit dans les épiceries, à nos frontières ».

Il a déclaré que cela revient à « presque attendre que les passeurs se déclarent eux-mêmes sans la présence d’officiers, ce qui, du point de vue de la sécurité nationale, est extrêmement préoccupant ».

Et il y a le lien avec la lutte des syndicats de la fonction publique sur les modalités de travail à domicile.

Quel est le rapport entre le nouveau mandat de service public au bureau et les gardes-frontières ?

Ottawa a récemment annoncé que les employés fédéraux devront travailler au bureau au moins trois jours par semaine, à compter de septembre. Les syndicats de la fonction publique ont réagi en promettant un « été de mécontentement » face à la nouvelle politique.

Chris Aylward, alors président de l’AFPC, a indiqué que cela incluait la grève de l’ASFC, déclarant lors d’une conférence de presse antérieure que « le gouvernement doit se préparer à un été de mécontentement. Quoi qu’il en soit, que ce soit aux frontières ou dans les aéroports ».

M. Weber a dit que le télétravail est une question clé pour le syndicat, et que plus de 2000 de ses membres travaillent à distance ou l’ont déjà fait, y compris pendant la pandémie de COVID-19. Le syndicat souhaite que le travail à domicile soit inscrit dans la convention collective.

Il a déclaré que le gouvernement avait précédemment promis de mettre en place des panels et des consultations sur les modalités de travail à domicile, puis avait rompu sa promesse en annonçant le mandat de trois jours par semaine pour tout le monde.

Cela signifie que le syndicat serait sceptique si le gouvernement se contentait de proposer une autre lettre d’entente. « Quelle valeur cela a-t-il encore ? », a dit M. Weber.

Quelle est la probabilité d’une grève ?

« Nous restons à la table des négociations, déterminés à négocier un accord qui soit juste pour les employés et raisonnable pour le contribuable canadien », a déclaré le porte-parole du Conseil du Trésor, Martin Potvin, dans un communiqué.

« Grâce à notre engagement commun en faveur de négociations de bonne foi, nous sommes optimistes quant à la possibilité de parvenir rapidement à un accord. »

M. Weber a soutenu qu’il appartenait au gouvernement de « proposer un contrat pour éviter une grève. Nous sommes toujours prêts à nous asseoir et à négocier un contrat équitable ».

Mme Ross a précisé qu’avant une grève, il y a toujours un élément de posture, mais le vote de 96 % en faveur de la grève était « très fort ».

De nombreux problèmes sont les mêmes que lorsque le syndicat s’est mis en grève en 2021, a-t-elle noté.

« Si l’on se place dans une perspective à plus long terme, il y a des raisons de penser que les choses se sont envenimées à l’ASFC, ce qui fait que la mobilisation que nous observons du côté des syndicats doit être prise au sérieux. »

Les travailleurs négocient sans convention collective depuis deux ans, ce qui signifie, a indiqué Mme Ross, « qu’il y a beaucoup de frustration accumulée face au retard de leurs salaires ».

Elle a déclaré que c’était le moment où les deux parties attendaient de voir laquelle serait prête à cligner des yeux.

Le gouvernement pourrait ne pas croire que le syndicat « a suffisamment d’organisation et d’unité pour mener à bien une grève de zèle qui serait perturbatrice », a-t-elle déclaré.

« Mais ils pourraient le découvrir. Nous pourrions tous le découvrir. »