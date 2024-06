(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau appuie une proposition présentée vendredi par le président américain Joe Biden qui vise à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas.

La Presse Canadienne

« Le Canada appelle à un cessez-le-feu immédiat, à une augmentation de l’aide humanitaire et à la libération des otages », a rappelé M. Trudeau dans un message publié sur le réseau social X.

« La proposition avancée par (Joe Biden) est l’occasion de mettre fin aux souffrances et de reprendre le chemin de la paix. Toutes les parties doivent la saisir. »

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s’est elle aussi exprimée sur la position du Canada, vendredi soir. « Le Canada exige un cessez-le-feu immédiat depuis des mois – la violence doit cesser », a-t-elle soutenu dans un message publié sur X.

« Les souffrances humaines causées par la guerre entre Israël et le Hamas sont catastrophiques », a-t-elle déploré, en ajoutant que cet accord traçait « une voie vers une solution irréversible à deux États ».

Le président Biden a détaillé un accord en trois phases proposé par Israël aux militants du Hamas qui, selon lui, depuis la Maison-Blanche, pourrait être « une feuille de route vers un cessez-le-feu durable et la libération de tous les otages ».

Celui-ci a déclaré que le Hamas n’était plus capable de mener une autre attaque à grande échelle contre Israël, semblable à l’assaut du 7 octobre qui a déclenché les hostilités.

M. Biden a indiqué que la première phase de l’accord proposé durerait six semaines et comprendrait un « cessez-le-feu total et complet », un retrait des forces israéliennes de toutes les zones densément peuplées de Gaza et la libération d’un certain nombre d’otages, dont des femmes, des personnes âgées et des blessés, en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens.

Les otages américains seraient libérés à ce stade et les dépouilles des otages tués seraient restituées à leurs familles. L’aide humanitaire augmenterait au cours de la première phase, avec 600 camions autorisés à entrer à Gaza quotidiennement.

La deuxième phase comprendrait la libération de tous les otages encore vivants et le retrait des forces israéliennes de Gaza.

PHOTO SAMUEL CORUM, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président américain Joe Biden

« Et tant que le Hamas respectera ses engagements, le cessez-le-feu temporaire deviendra, selon les termes de la proposition israélienne, “la cessation définitive des hostilités” », a déclaré M. Biden.

La troisième phase appelle au début d’une reconstruction majeure de Gaza, dont la reconstruction prendra des décennies en raison des ravages causés par la guerre.

La proposition israélienne a été transmise au Hamas jeudi.

Les remarques de Joe Biden interviennent alors que l’armée israélienne a confirmé que ses forces opèrent désormais dans les parties centrales de Rafah dans le cadre de son offensive dans la ville du sud de Gaza. Le président américain a qualifié le moment de « décisif ».

Israël fait face à des critiques internationales croissantes en raison de sa stratégie de destruction systématique de Gaza, qui fait énormément de victimes. Les bombardements et offensives terrestres israéliens dans le territoire assiégé ont tué plus de 36 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le ministère ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans son dénombrement.

Israël a lancé sa guerre à Gaza après un raid du Hamas sans précédent dans le sud d’Israël le 7 octobre, tuant environ 1200 personnes, principalement des civils et faisant environ 250 otages. Israël affirme qu’environ 100 otages sont toujours captifs à Gaza, ainsi que les corps d’une trentaine de plus.