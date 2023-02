Des alertes de froid extrême et de vents sont toujours en vigueur pour une vaste partie du Québec et des Maritimes en après-midi samedi, selon Environnement Canada.

(Montréal) Les services aux plus vulnérables font des pieds et des mains pour s’assurer que tous soient au chaud pendant que la vague de froid se poursuit au Québec samedi.

Au refuge de Projet autochtones du Québec, situé sur la rue de la Gauchetière à Montréal, un intervenant est en poste depuis plus de 12 heures pour assurer une présence constante aux personnes itinérantes qui fréquentent l’endroit.

« La directive qu’on a donnée à nos employés, c’est qu’on ne refuse personne ici, même si quelqu’un est barré du refuge ou arrive intoxiqué », explique la directrice générale de l’organisme, Heather Johnston, rencontrée sur place samedi midi.

Le refuge d’environ 60 places à deux endroits différents a aussi décidé d’être ouvert 24 heures sur 24 pendant la vague de froid extrême qui touche le Québec. Les usagers, qui normalement doivent quitter les lieux pendant la journée, peuvent rester à l’intérieur pendant quelques jours. Le tout, grâce au dévouement d’employés qui ont accepté de faire de nombreuses heures de plus qu’à l’habitude, souligne Mme Johnston.

« C’est bon d’être ici », affirme Betty Tuckatuk, qui fréquente les lieux depuis plusieurs années. Elle s’apprête à sortir avec son fiancé, Jacob Coonishish, après être restée à l’intérieur depuis vendredi. Craint-elle pour la sécurité d’autres personnes vivant dans la rue ? « J’espère juste que s’ils ne sont pas ici, ils sont quelque part ailleurs, à l’intérieur », dit-elle.

Samedi, la température est descendue à -29 degrés Celsius à Montréal à 6 h du matin, et à -43 avec le refroidissement éolien, un froid extrême qui peut provoquer des engelures très rapidement. La température s’est tranquillement réchauffée pendant la journée, atteignant -22 degrés Celsius en après-midi, et -33 avec le refroidissement éolien.

Une mobilisation généralisée

Projet autochtones du Québec n’est pas le seul organisme à demander à ses employés de faire du temps supplémentaire pour assurer la sécurité des plus vulnérables. Les intervenants de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention et de médiation sociale (ÉMMIS) font exceptionnellement des heures de plus depuis le début de la vague de froid pour faire le tour des campements et lieux fréquentés par les itinérants, a indiqué vendredi François Raymond, directeur général de la Société de développement social.

« C’est vraiment tout le monde qui est mobilisé, rapporte aussi Marie-Pier Therrien, directrice des communications pour la Mission Old Brewery. On a des superviseurs et des coordonnateurs qui rentrent pour faire des quarts supplémentaires, des employés qui acceptent de faire des heures de plus. »

La Ville de Montréal a aussi ouvert jusqu’à dimanche deux centres de réchauffement d’urgence temporaires pour la population itinérante, chacun pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes entre 20 h et 9 h.

À la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), une halte-chaleur de jour a été mise sur pied, en partenariat avec la Société de transports de Montréal (STM) et des bénévoles de l’Itinéraire.

Des refuges bien remplis

Dans le refuge de l’Hôtel-Dieu, situé dans l’ancien hôpital du Plateau Mont-Royal, les 186 places ont été remplies dans la nuit de vendredi à samedi, et deux personnes ont aussi été hébergées dans la cafétéria. À l’autre refuge géré par Mission Bon Accueil, trois places étaient toujours disponibles sur 160, a indiqué le directeur général Sam Watts.

Les 237 places des pavillons pour hommes et femmes de la Mission Old Brewery sont aussi pleines, précise Mme Morin. Environ 140 personnes ont aussi passé la nuit de vendredi à samedi dans le Café Mission, soit la halte-chaleur de l’organisme qui est ouverte 24 h sur 24 pour la durée de la vague de froid. En moyenne, normalement, environ 80 personnes l’utilisent à la fois.

« Hier, j’ai passé la nuit à Open Doors, explique Robert Rocheleau, rencontré devant l’Hôtel Dieu en après-midi. Aujourd’hui, je ne sais pas comment je vais y retourner », ajoute l’homme âgé qui dit souffrir d’Alzheimer. Des intervenantes du refuge sortant faire une tournée vont bientôt à sa rencontre. L’homme âgé les accompagne à l’intérieur.

Pour Daniel, qui fréquente Projets autochtones du Québec, la vie dans la rue n’est pas toujours facile. « Normalement, je me promène dans la journée, mais là, les températures sont pas mal élevées, rapporte-t-il. L’important, c’est d’éviter que le monde gèle, surtout les personnes âgées. »

La vague de froid achève

Des alertes de froid extrême et de vents sont toujours en vigueur pour une vaste partie du Québec et des Maritimes en après-midi samedi, selon Environnement Canada.

Dans la capitale, la température a atteint -32 degrés Celsius à 7 h du matin, et -48 avec le refroidissement éolien. Le thermomètre est remonté à -25 degrés Celsius en après-midi, et -38 avec le refroidissement éolien.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les températures à Québec devraient chuter à -30 °C pendant la nuit – avec un indice de refroidissement éolien de -45 °C – et le temps arctique devrait durer jusqu’à dimanche.

Le portrait est semblable à Sherbrooke (-31 degrés Celsius le matin, et -45 avec le refroidissement éolien), Gatineau (-33 degrés Celsius le matin, et -43 avec le refroidissement éolien) et à Trois-Rivières (-32 degrés Celsius le matin, et -45 avec le refroidissement éolien).

La vague de froid devrait toutefois se terminer vers la fin de la journée samedi, ou encore dimanche pour l’Est du Québec. À Montréal, le thermomètre devrait remonter près du point de congélation dimanche. De la faible neige mêlée de pluie est prévue.