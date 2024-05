(Fort Nelson) Le service de lutte contre les incendies de forêt de Colombie-Britannique a déclaré que l’évacuation de « plusieurs quartiers » était en cours à Fort Nelson, vendredi soir, alors qu’un incendie de forêt incontrôlable menaçait la ville du nord-est de la province.

La Presse Canadienne

L’incendie était « très visible » à l’ouest de la ville, qui compte environ 2600 habitants, alors que les équipes luttaient contre l’incendie dont la taille a explosé en fin d’après-midi.

Le service a indiqué que l’incendie était combattu par des équipes au sol et deux hélicoptères qui jetaient de l’eau sur l’incendie, et qu’un avion-citerne avait été sollicité.

Il indique qu’en plus des pompiers du service de lutte contre les incendies de forêt, des membres du service d’incendie local et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont impliqués.

Le service a déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux à 17 h 25 que l’incendie, présumé d’origine, humaine mesurait un demi-kilomètre carré, mais à 18 h 30, il était indiqué sur le site internet du service comme mesurant quatre kilomètres carrés.

Le site montre l’incendie à l’ouest de Fort Nelson, à 1600 kilomètres au nord-est de Vancouver, et indique qu’il devrait se propager au-delà des lignes de contrôle actuelles.

La municipalité régionale des Rocheuses du Nord a déclaré dans une publication sur Facebook que les résidents de la zone d’évacuation devaient immédiatement se rassembler au centre de loisirs de la ville et que les autres résidents devraient éviter la zone.

Elle a indiqué que la zone d’évacuation comprenait Walsh Road, Radar Road, Whiskey Jack Crescent et toutes les zones résidentielles à l’est de Walsh Road. Elle s’étendait sur 16 kilomètres à l’ouest de Fort Nelson.

L’incendie a été attisé par un front froid et sec qui, selon le service des incendies de forêt, devrait traverser la zone de Fort Nelson vendredi en milieu d’après-midi.

« Bien qu’aucun éclair ne soit attendu pendant cette période, les rafales de vent pourraient dépasser 70 kilomètres par heure et changer de direction rapidement », avait indiqué jeudi le service.

Il a déclaré que les conditions étaient « susceptibles de contribuer à une nouvelle croissance continue des incendies persistants de la saison 2023 », mais l’incendie qui menace Fort Nelson est un nouvel incendie, détecté vendredi.

« Les principales priorités du BC Wildfire Service sont la vie, la santé et la sécurité des intervenants et du public. Le Prince George Fire Centre travaille activement avec des partenaires municipaux, l’industrie et d’autres ministères gouvernementaux pour garantir la réalisation de ces priorités », a-t-il déclaré.

Le service a indiqué qu’une équipe de gestion des incidents prendrait le commandement de la zone d’incendie.

La fermeture de l’autoroute 97 était également attendue.