(Fort Mcmurray) Des équipes qui travaillent dur et la pluie éloignent le feu de Fort McMurray, en Alberta, alors que des maisons brûlent en Colombie-Britannique.

Bob Weber La Presse Canadienne

Chaque jour depuis qu’un incendie de forêt a commencé à menacer la ville de Fort McMurray, des pompiers épuisés sortent des hélicoptères à la fin d’un autre quart de travail difficile.

Un travail pénible et manuel ? « Oui », a déclaré Gavin Hojka, commandant des interventions et responsable de 172 pompiers forestiers.

Il n’y a pas d’accès routier aux premières lignes de l’incendie, qui a été contenu grâce au temps frais et humide et au travail acharné des équipes.

Des équipes de huit à vingt personnes sont transportées par hélicoptère chaque matin. Elles se dirigent à pied vers les flammes, portant des pompes, des tronçonneuses, des pelles, des haches et des boyaux d’incendie – beaucoup, beaucoup de boyaux.

« Ils apporteront une douzaine de boîtes de boyaux pour la journée », a expliqué M. Hojka.

Chaque boîte de boyaux pèse environ 27 kilogrammes. Les pompes qui les remplissent pèsent environ 30 kilogrammes et doivent être transportées sur le dos jusqu’à l’étang, au ruisseau ou à la rivière à castors la plus proche.

Avec de l’eau et des outils manuels, ils s’attaquent au feu pendant 12 à 14 heures d’affilée, alimentés uniquement par le sac à lunch qu’ils ont. Puis l’hélicoptère vient les récupérer pour qu’ils puissent se reposer un peu avant de repartir.

PHOTO JESSE WINTER, REUTERS Des pompiers reviennent d’une journée passée à Fort McMurray, alors qu’un incendie de forêt menace la ville.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les ramener à la maison le soir, a déclaré M. Hojka. Nous veillons à ce que quelqu’un vole dans un hélicoptère et agisse comme un œil dans le ciel, un guetteur. »

Pourtant, l’incendie est resté hors de contrôle vendredi et environ 6600 habitants de quatre quartiers de la plaque tournante des sables bitumineux sont restés hors de chez eux.

Il s’agit de l’un des nombreux incendies qui ont forcé l’évacuation des communautés dans l’Ouest canadien.

Fort Nelson, en Colombie-Britannique, une ville de 4700 habitants, a été évacué il y a une semaine. Des vidéos récentes publiées sur les réseaux sociaux montrent ce qui semble être plusieurs maisons détruites en dehors de la ville.

Le ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma, a déclaré que les pires craintes de la province concernant ces incendies ne s’étaient pas concrétisées, mais que la région n’était pas encore « sortie du bois ».

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’incendie de forêt de Parker Lake, près de Fort Nelson, le 13 mai

Dans le nord-ouest du Manitoba, de bonnes nouvelles ont été annoncées pour les 675 résidents forcés de quitter Cranberry Portage et ses environs le week-end dernier.

Le service provincial des incendies de forêt a déclaré que l’incendie était sous contrôle et que les conditions météorologiques coopéraient. Les résidents seront donc autorisés à revenir dimanche. Un petit nombre de propriétés ont été endommagées.

Fort McMurray a appris de 2016

À Fort McMurray, certains des quatre quartiers évacués mardi semblaient déserts, avec des poubelles soigneusement alignées sur les allées à côté des voitures, des camions et des véhicules tout-terrain. La police, les secouristes et les oiseaux étaient les seuls présents.

À Grayling Terrace, les équipes ont installé des arroseurs capables de pulvériser 600 litres d’eau par minute sur les arbres et les buissons à proximité des maisons.

À Beacon Hill, de jeunes peupliers près des maisons ont été pulvérisés d’une teinte orange foncé avec un produit ignifuge, une partie des 168 000 litres de produit chimique à base de phosphate qui ont été vaporisés dans toute la ville.

Le reste de la ville de 68 000 habitants a été informé qu’ils étaient en état d’alerte d’évacuation et qu’ils pourraient devoir partir dans un bref délai.

L’incendie s’est étendu à environ 200 kilomètres carrés et à un peu moins de six kilomètres de la périphérie sud de la ville. Environ 10 millimètres de pluie sont tombés dans la région jeudi soir, et davantage étaient prévus pour le long week-end.

Malgré le temps favorable, les évacués ne devraient pas être autorisés à rentrer avant au moins mardi.

Jody Butz, chef des pompiers de la municipalité régionale de Wood Buffalo, a déclaré que les responsables étaient en train d’élaborer un plan pour accueillir à nouveau les évacués lorsque cela sera sécuritaire.

Les résidents d’autres quartiers non visés par l’ordre d’évacuation qui sont partis volontairement sont autorisés à revenir à tout moment, a dit le maire Sandy Bowman.

« Les gens vont travailler, les commerces sont ouverts, la circulation est fluide », a-t-il indiqué.

Il a stipulé que les autorités avaient appris une leçon précieuse lorsqu’un incendie massif avait commencé il y a huit ans à brûler certaines parties de Fort McMurray alors que tout le monde fuyait pour se mettre en sécurité. Cet incendie a brûlé plus de 2400 maisons.

« La leçon importante de 2016 est que nous ne devrions pas combattre un incendie et évacuer les quartiers en même temps, a déclaré M. Bowman. Nous sommes mieux préparés cette fois et nous sommes mieux placés pour protéger votre communauté. »