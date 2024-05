Des milliers de personnes ont été évacuées d’une municipalité du nord-est de la Colombie-Britannique en raison d’un incendie de forêt à proximité, alors que la province se prépare à une aggravation des conditions et que des feux font rage près de plusieurs communautés de l’Ouest canadien.

Chuck Chiang La Presse Canadienne

Dans une mise à jour publiée dimanche, la Municipalité régionale du nord des Rocheuses a invité tous les résidants restants à partir, car les risques d’incendie « ont atteint un niveau plus élevé ».

La mise à jour indique qu’un système météorologique provoquera des vents forts de l’ouest, ce qui constituera une menace pour la ville de Fort Nelson, en Colombie-Britannique, située juste à l’est de l’incendie de forêt de Parker Lake, qui couvre désormais 25 kilomètres carrés.

Des incendies incontrôlables brûlent également en Alberta, près des communautés de Fort McMurray et de Grande Prairie. La Municipalité régionale de Wood Buffalo a lancé une alerte pour que les résidants de Fort McMurray soient prêts à évacuer dans un bref délai.

PHOTO FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE Un incendie de forêt s’approche de Fort Nelson, en Colombie-Britannique

Au Manitoba, un incendie de forêt près de Flin Flon, à quelque 760 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg, a forcé l’évacuation d’un certain nombre de maisons et de chalets dans la région. La Ville a publié un avis stipulant que l’autoroute 10 en direction de Cranberry Portage, au Manitoba, a été fermée.

Les incendies de forêt dans l’Ouest canadien créent également une mauvaise qualité de l’air dans un certain nombre de régions s’étendant du Manitoba à la Colombie-Britannique. Environnement Canada a signalé un « risque très élevé » de mauvaise qualité de l’air pour Edmonton et Winnipeg, ainsi que dans un certain nombre de petites villes des Prairies.

L’agence météorologique affirme que d’autres communautés pourraient être confrontées à un risque très élevé, notamment Fort St. John, en Colombie-Britannique, Medicine Hat, Drayton Valley et Cold Lake, en Alberta, et Swift Current, en Saskatchewan.

« Arrêtez ou réduisez votre niveau d’activité si la respiration devient inconfortable ou si vous ou une personne dont vous avez la charge ne vous sentez pas bien, a déclaré Environnement Canada dans son avertissement sur la qualité de l’air, ajoutant que les gens devraient rester à l’intérieur si possible. Contactez votre fournisseur de soins de santé ou les autorités sanitaires locales si vous développez des symptômes graves ou si vous avez besoin de conseils. »

À Fort Nelson, en Colombie-Britannique, Environnement Canada prévoit que les vents s’intensifieront dimanche soir et atteindront 20 kilomètres/heure, avec des rafales allant jusqu’à 50 kilomètres/heure d’ici lundi.

La Municipalité régionale du nord des Rocheuses souligne que le vent « a le potentiel d’augmenter considérablement la taille des incendies au cours des prochaines 48 heures ». Le centre des opérations d’urgence de Fort Nelson déménagera d’ailleurs vers le sud plus tard dans la journée.

« Sachez que la décision d’évacuer n’a pas été prise à la légère. Elle est basée sur une évaluation minutieuse et des conseils d’experts. La sécurité des résidents est notre priorité, indique la mise à jour.

« En ce moment, tous les résidents qui restent actuellement dans la communauté sont fortement invités à reconsidérer leur décision et à évacuer immédiatement. Vous êtes nos amis, notre famille et nos voisins. Veuillez rester en sécurité. »

PHOTO FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE Incendie de forêt s’approchant de Fort McMurray en Alberta.

Ailleurs, une mise à jour d’Alberta Wildfire précise que l’incendie qui brûle à 16 kilomètres au sud-ouest de Fort McMurray a atteint une superficie de 55 kilomètres carrés et que les risques d’incendie varient de très élevés à extrêmes dans une grande partie du nord de la province.

Au Manitoba, le gouvernement a annoncé que l’incendie près de Flin Flon s’étendait sur environ 30 kilomètres carrés et que 10 équipes de l’Ontario devraient venir en renfort la semaine prochaine.