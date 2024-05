(Fort Nelson) Des milliers d’habitants de Fort McMurray ont été appelés à évacuer mardi en après-midi alors qu’un important incendie de forêt menace la région.

La Presse canadienne

Les secteurs évacués se trouvent dans la municipalité régionale de Wood Buffalo, qu’englobe Fort McMurray. Leurs résidents ont reçu l’ordre d’évacuer d’ici 16 h mardi, avec leurs animaux de compagnie, et de s’enregistrer dans un centre d’urgence.

« Ces quartiers se trouvent dans la zone où le feu pourrait se propager. Les autorités seront mieux à même de défendre ces quartiers contre les incendies s’ils sont inhabités et dégagés », précise-t-on sur le site internet de Wood Buffalo.

Plus tôt dans la journée, l’incendie qui menace Fort McMurray semblait se maintenir à environ 16 km au sud-est de la ville, plaque tournante de l’exploitation des sables bitumineux.

Mais le brasier a continué de progresser de telle sorte qu’il se trouvait à environ 8 kilomètres de la limite sud de Fort McMurray en après-midi, a indiqué une porte-parole d’Alberta Wildfire, Josee St-Onge. Son intensité et son caractère imprévisible le rendent difficile à contenir, a-t-elle ajouté, selon ce que rapporte CBC.

« Nous assistons à un comportement extrême du feu. Des colonnes de fumée s’en dégagent et le ciel est couvert de fumée. Les pompiers ont été retirés pour des raisons de sécurité », a-t-elle déclaré.

En 2016, Fort McMurray avait été dévastée par un gigantesque incendie de forêt et de brousse, qui avait endommagé ou rasé 2400 résidences.

Cet incendie est l’un des nombreux à faire rage dans l’Ouest et les Prairies, de la Colombie-Britannique jusqu’au Manitoba.

Dans le nord-ouest du Manitoba, environ 550 résidents de Cranberry Portage ont dû quitter leur domicile en fin de semaine alors que les vents poussaient le feu près de cette localité.

Certains résidents pouvaient mardi revenir momentanément sur place, accompagnés, pour constater les dégâts. Le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, devait aussi visiter la région mardi.

Earl Simmons, directeur des incendies de forêt de la province, affirme que le feu s’est propagé plus rapidement que n’importe quel incendie qu’il a vu dans sa carrière.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, la municipalité rurale de Kelsey affirme que les résidents qui sont allés au sud, à Le Pas, et qui souhaitent déménager au nord, à Flin Flon, pourraient le faire mardi après-midi. Cette municipalité dit ne pas savoir combien de temps durera l’état d’urgence.

Colombie-Britannique

Un incendie de forêt tout près de la localité de Fort Nelson, en Colombie-Britannique, s’est étendu mardi, alors que les résidents du nord-est de la province reçoivent de plus en plus d’ordres d’évacuation des autorités.

PHOTO BC WILDFIRE SERVICE, LA PRESSE CANADIENNE Incendie de forêt près de Fort Nelson, en Colombie-Britannique.

Une mise à jour du service provincial de protection des forêts contre le feu indique que l’incendie s’étendait mardi matin sur 84 kilomètres carrés, une importante augmentation depuis lundi, alors qu’il était cartographié à environ 53 kilomètres carrés.

Les météorologues prévoyaient des vents susceptibles de rapprocher cet incendie de Fort Nelson, où la localité d’environ 4700 habitants et la communauté autochtone voisine font l’objet d’un ordre d’évacuation depuis vendredi.

Les zones soumises à une évacuation obligatoire dans le nord-est de la Colombie-Britannique ont augmenté avec le dernier ordre lundi pour la communauté autochtone de Doig River et le district régional de Peace River, alors qu’un incendie menace à proximité.

Les autorités de Peace River ont demandé aux résidents de prendre ce dont ils avaient besoin et de se diriger vers le sud jusqu’à un centre d’évacuation à Fort St. John.

PHOTO JESSE BOILY, LA PRESSE CANADIENNE Des évacués de Fort Nelson se rassemblent au North Peace Arena à Fort St. John.

Le maire de la municipalité régionale de Northern Rockies, Rob Fraser, a mentionné que les employés au centre des opérations d’urgence ont appelé autant de personnes que possible et ont dû convaincre certaines d’entre elles de partir. M. Fraser croit qu’une cinquantaine des 4700 résidants se trouvent toujours à Fort Nelson, en plus du personnel d’urgence.

« Nous sommes vraiment à la merci de la météo et jusqu’ici, elle est de notre côté », déclare le maire Fraser dans une vidéo publiée sur Facebook. Il explique que les vents de dimanche ont empêché les flammes de se rapprocher de la ville.

Le maire a également précisé qu’il y avait toujours de l’électricité et de l’eau à Fort Nelson, alors que le courant inquiète particulièrement les évacués, préoccupés pour leur maison.

L’un des inconvénients de cette vaste évacuation, a déclaré M. Fraser, est qu’il a été difficile pour le personnel essentiel, y compris les pompiers, de trouver de la nourriture.