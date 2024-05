Les étudiants de l’Université de l’Alberta ont réagi avec indignation samedi après que la police d’Edmonton eut démantelé un campement propalestinien sur le campus, qualifiant l’opération de violente et contestant les affirmations selon lesquelles les manifestants enfreignaient la loi.

Christopher Reynolds La Presse Canadienne

Les organisateurs ont déclaré que les policiers avaient tiré des gaz lacrymogènes et brandi des matraques contre les étudiants du campus nord peu après leur arrivée à 4 h 30 du matin, entraînant une hospitalisation.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent une ligne de policiers affrontant des manifestants à la lumière de l’aube, alors que des jeunes crient « Palestine libre, libre » avant que les policiers n’avancent en scandant « Bougez » et en bousculant et frappant certains étudiants avec des matraques.

Les images concordent avec les descriptions du professeur de sciences politiques David Kahane, membre de la section d’Edmonton de l’organisme Voix juives indépendantes Canada, qui était sur place avec les manifestants et a décrit l’expérience comme « violente ».

J’ai personnellement vu une blessure superficielle qui saignait abondamment à la suite d’un coup de matraque. J’ai personnellement vu – c’était après la fin de l’intervention de la police – des ecchymoses causées par des projectiles non létaux que les gens montraient sur leurs jambes et leurs bras. Ce n’était pas paisible. David Kahane, membre de la section d’Edmonton de l’organisme Voix juives indépendantes Canada

La version de M. Kahane est contredite par la police d’Edmonton qui nie avoir utilisé du gaz lacrymogène. Selon elle, personne n’a été hospitalisé et l’usage de la force a été limité.

« Notre intervention visait spécifiquement trois individus qui étaient agressifs contre nos policiers. L’un d’entre eux a même agressé un agent », a raconté le porte-parole Scott Pattison, dans un courriel.

Le recteur de l’université, Bill Flanagan, a dit que la police n’avait signalé aucun blessé grave et que « presque tous les occupants du campement s’étaient dispersés pacifiquement ».

Dans un communiqué samedi, il a cité les risques d’incendie, d’escalade et d’affrontements violents avec des contre-manifestants parmi les raisons de l’intervention de la police dans le camp établi deux jours plus tôt.

« Ce qui est très préoccupant, c’est que certains membres du groupe ont apporté des palettes en bois, des matériaux connus pour être utilisés comme matériaux de construction de barricades – des actions qui vont à l’encontre de manifestations pacifiques et respectueuses de la loi », a-t-il déclaré.

« Les manifestations nocturnes s’accompagnent souvent d’actes graves de violence et de foules plus nombreuses, ce qui amplifie les risques, d’autant plus qu’elles attirent des contre-manifestants ou des agitateurs extérieurs. »

M. Flanagan a précisé que « les manifestations pacifiques approuvées sont les bienvenues », mais qu’elles doivent se conformer aux politiques de l’université et aux règles de sécurité publique. Environ le quart des 50 manifestants était des étudiants de l’Université de l’Alberta, a-t-il avancé.

M. Kahane a rétorqué que beaucoup d’autres participants étaient des anciens étudiants et que les organisateurs avaient déjà retiré les palettes de l’emplacement. Selon lui, « ça ressemblait plus à un pique-nique avec des tentes qu’à une sorte de campement fortifié ».

Les manifestants réclamaient que l’université cesse de recevoir du financement des institutions israéliennes.

McGill en attente

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le camp propalestinien à l’Université McGill

Vendredi, l’Université McGill a demandé à la Cour supérieure du Québec une ordonnance obligeant les manifestants du campement propalestinien à démonter leurs installations et libérer le terrain universitaire qu’ils occupent.

McGill justifie ce recours à la justice en pointant les risques que pose le campement « pour la santé et la sécurité des membres de la communauté mcgilloise et des personnes qui l’occupent ».

La requête fait aussi état de tensions entre manifestants et contre-manifestants qui risquent de faire s’envenimer la situation et de mettre des personnes en danger. Elle mentionne aussi l’accumulation de « déchets ».

En plus de doubler le nombre de gardiens de sécurité sur le campus, l’Université McGill dit qu’elle devra payer plus de 700 000 $ pour trouver un autre lieu pour les cérémonies de remise des diplômes qui se déroulent habituellement sur le terrain que les manifestants occupent.

La Cour supérieure devrait entendre lundi la demande d’injonction.

Le campement a été installé il y a deux semaines. Le nombre d’occupants a crû jusqu’à plus de 100. Comme ailleurs, ils demandent aux autorités universitaires de cesser de faire affaire avec des entreprises « qui sont complices de l’occupation israélienne en Palestine ».

Lors d’une conférence de presse organisée vendredi soir, deux représentantes du camp ont reproché à l’administration de McGill d’être prête « à compromettre la sécurité des étudiants » et de vouloir nuire et étouffer les manifestants propalestiniens.

Des manifestants ont aussi érigé des campements sur des campus universitaires à Toronto, Ottawa. Vancouver et Calgary.

À Calgary, la police est intervenue jeudi soir pour contraindre les manifestants à quitter le campus.