Dans la grande tour, seulement 26 unités étaient occupées. Plusieurs propriétaires avaient déjà trouvé une solution de secours en se rendant chez des amis et de la famille.

Une tour à condos de plus d’une centaine d’unités située sur le chemin de la Côte Saint-Luc, à Montréal, a dû être évacuée vendredi soir en raison d’un bris de chauffage et du froid extrême.

Le Service de sécurité incendie de Montréal a été appelé sur les lieux vers 18 h 30 en raison du système d’alarme déclenché.

La tour à condos est située sur le chemin de la Côte-Saint-Luc, près de l’avenue Silverson, à la limite de Côte-Saint-Luc et de Montréal.

Sur place, les premiers secours ont réalisé qu’il faisait très froid dans le bâtiment et qu’il n’y avait pas de chauffage, explique Marie-Ève Beausoleil, cheffe média pour Service de sécurité incendie.

Rappelons que la température a atteint -35 degrés Celsius à Montréal vendredi matin, et sous -40 degrés avec le refroidissement éolien, selon Environnement Canada.

Dans la grande tour, seulement 26 unités étaient occupées, selon Mme Beausoleil. Plusieurs propriétaires avaient déjà trouvé une solution de secours en se rendant chez des amis et de la famille. Une personne a dû être transportée à l’hôpital, car elle requiert des services médicaux réguliers. Son état n’est toutefois pas lié à l’absence de chauffage, souligne Mme Beausoleil.

La raison du bris de chauffage n’est pas connue à l’heure où ces lignes étaient écrites. Déjà en début de semaine, les pompiers avaient été appelés au même endroit pour un problème lié au chauffage, qui avait été résolu mercredi soir, à temps pour la vague de froid, indique Mme Beausoleil.

Vendredi soir, l’eau a été coupée dans le bâtiment et le système de gicleur, drainé pour éviter des bris dans les conduits d’eau.