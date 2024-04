Le député de Rosemont-La Petite-Patrie et chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice

Le NPD et QS veulent qu’Ottawa annule la déportation de Shaitan Rajpurohit

(Montréal) Le Nouveau Parti démocratique (NPD) et Québec solidaire (QS) s’unissent pour tenter de convaincre le gouvernement fédéral d’annuler la déportation imminente de Shaitan Rajpurohit, un travailleur immigrant et syndicaliste.

Sébastien Auger La Presse Canadienne

Les deux partis demandent au ministre de l’Immigration, Marc Miller, « de faire preuve d’humanité et d’accorder un sursis immunitaire à M. Rajpurohit, qui est un citoyen intégré et impliqué », a déclaré Alexandre Boulerice, député de Rosemont-La Petite-Patrie et chef adjoint du NPD, en point de presse devant les bureaux de M. Miller à Montréal, samedi matin.

M. Boulerice souligne que la société a besoin de gens comme lui. Il juge que la déportation de M. Rajpurohit serait « un drame et une injustice absolue ».

Présent à ses côtés, le député solidaire de Laurier-Dorion, Andres Fontecilla, a donné l’appui de son parti aux démarches de M. Rajpurohit. « Nous devons lui donner la chance qu’il mérite de rester ici », a-t-il lancé.

Le temps presse : si le Chilien d’origine indienne, qui est établi au Québec depuis 2019, n’obtient pas de réponse positive d’ici lundi, il devra quitter le Canada dès mardi.

« Le plus beau geste que M. Miller pourrait faire pour marquer la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, qui aura lieu dimanche, serait de permettre à Shaitan de rester ici. Ce serait dramatique de le perdre. C’est un modèle d’intégration », a souligné Félix Lapalme, le secrétaire général de l’Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades, organisme avec lequel M. Rajpurohit collabore activement.