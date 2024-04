Après Longueuil, la Ville de Montréal réduira la population de cerfs de Virginie dans l’Est de l’île, en abattant entre 138 et 147 bêtes l’automne prochain par arme à feu.

Un comité technique et scientifique a fait ces recommandations à la Ville, qui a annoncé mardi qu’elle irait de l’avant avec ce plan dans quelques mois.

Selon le dernier dénombrement réalisé le mois dernier par le ministère de l’Environnement, il y avait 140 cerfs au parc de la Pointe-aux-Prairies et 25 au Bois d’Anjou.

Or, pour respecter une densité de population de 5 à 7 cerfs par kilomètre carré, il faut en abattre 117 à 125 à la Pointe-aux-Prairies pour n’en conserver que 15 à 23, et 21 à 22 à Anjou pour en conserver 3 à 4.

La densité actuelle est de 45 bêtes par kilomètres carrés. La surpopulation de cerfs nuit à la biodiversité et entraîne la disparition de plusieurs plantes, tandis que des espèces envahissantes prolifèrent, a noté la responsable des Grands parcs au comité exécutif de la Ville de Montréal, Laurence Lavigne-Lalonde, en conférence de presse.

« Depuis 2021, il y a eu une hausse de 253 % de la population de cerfs », a-t-elle souligné. Quand on a commencé le processus, en 2021, il y avait 65 cerfs, mais maintenant, leur nombre a augmenté de façon exponentielle et on est dans l’obligation d’agir. »

Collisions

La responsable des Grands parcs a aussi souligné que les collisions de voitures avec des cerfs dans l’Est de l’île étaient de plus en plus fréquentes, ce qui pose des enjeux de sécurité : il y a eu 86 accidents du genre en 2022 et 2023, selon les données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

La Ville lance donc un processus d’appels d’offres pour confier la tâche d’éliminer les cerfs en surnombre à une firme spécialisée dans ce type de chasse urbaine, a-t-elle annoncé. L’opération devrait avoir lieu l’automne prochain.

Les élus montréalais craignent-ils les manifestations de certains militants pour les droits des animaux, étant donné la contestation judiciaire à laquelle Longueuil a dû faire face et les menaces qui ont forcé la mairesse Catherine Fournier à être mise sous protection policière ?

« Nous savons qu’il s’agit d’un sujet très sensible et émotif, mais avec les données que nous avons et les opinions scientifiques, nous croyons que nous prenons la meilleure décision dans les circonstances », a répondu Mme Lavigne-Lalonde.

Longueuil change son fusil d’épaule

Par ailleurs, la Ville de Longueuil a profité de l’annonce de Montréal pour révéler qu’elle changeait sa méthode d’abattage des cerfs de Virginie en surnombre au parc Michel-Chartrand : plutôt que d’utiliser des arbalètes, les chasseurs mandatés par la Ville utiliseront des fusils à air comprimé.

Longueuil avait annoncé en décembre dernier qu’elle mènerait son opération d’abattage l’automne prochain pour éliminer une centaine de bêtes, après avoir eu gain de cause contre les opposants à la suite d’une décision de la Cour d’appel.