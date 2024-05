Environnement et Changement climatique Canada a émis un avis de veille d’orages violents pour la région du Grand Montréal, les conditions météorologiques étant propices à la formation d’orages dangereux.

Dans son avis, Environnement et changement climatique Canada indique que les orages peuvent produire des rafales très fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte, et ce, dès ce mardi après-midi.

L’instance rappelle que les fortes rafales peuvent endommager des bâtiments, déraciner des arbres et emporter des véhicules. Les activités nautiques sont à proscrire.

Des orages sont également au menu météo de la journée de mercredi, où on prévoit également 30 °C, avec un humidex établi à 36. La suite de la semaine s’annonce ensoleillée, avec des températures avoisinant les 25 °C. De la pluie serait toutefois au rendez-vous samedi.