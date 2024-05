Benoit Dagenais, le sous-ministre au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI), pourrait devenir le prochain directeur général de la Ville de Montréal.

C’est ce qu’a annoncé le cabinet de la mairesse et du comité exécutif de la Ville de Montréal dans un communiqué de presse, mercredi.

Le conseil exécutif a recommandé la nomination de Benoit Dagenais en tant que successeur du directeur général actuel, Serge Lamontagne. Son entrée en formation est prévue le 3 juin prochain, après l’approbation de sa nomination par le conseil municipal le 13 mai prochain.

Benoit Dagenais s’est dit « heureux et honoré » de recevoir cette nomination. « Je sais que je peux compter sur une fonction publique mobilisée et des collaborateurs de grande qualité, ce qui me permet d’entreprendre avec confiance et enthousiasme cet important mandat », pouvait-on lire, dans le communiqué.

Il s’agit d’un retour aux affaires municipales pour ce gestionnaire et avocat de formation. Entre 1996 et 2020, Benoit Dagenais a notamment occupé le poste de directeur des affaires juridiques et avocat en chef de la Ville, ainsi que ceux de directeur général adjoint aux Services institutionnels et de directeur de l’arrondissement du Sud-Ouest. Depuis 2020, il occupe le poste de sous-ministre au MIFI.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a souligné « la rigueur de Benoit Dagenais et sa volonté de soutenir nos efforts pour faire de Montréal une ville plus verte, plus juste et plus dynamique », dans le communiqué de presse de son cabinet.

« La nomination de Benoit Dagenais au poste de directeur général est une excellente nouvelle pour la Ville de Montréal. Il connaît la Ville, il aime Montréal et il a tous les atouts nécessaires pour la faire progresser. », a commenté Serge Lamontagne dans le même communiqué.