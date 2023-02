(Boston) L’air arctique a enveloppé le Nord-Est américain samedi matin, apportant des températures dangereusement froides et un refroidissement éolien qui a chuté à -45 à -50 Fahrenheit (-43 à -45 Celsius) dans de nombreuses régions.

Associated Press

Au sommet du mont Washington, dans les White Mountains du New Hampshire, le refroidissement éolien de la nuit a été mesuré à -108 Fahrenheit (-78 Celsius), selon l’observatoire météorologique situé au sommet de la plus haute montagne du Nord-Est, célèbre pour ses conditions météorologiques extrêmes.

« Il s’agit d’une sorte d’intrusion de l’Arctique », a déclaré Stephen Baron, un météorologue du National Weather Service à Gray, dans le Maine. « Parfois, en hiver, le courant-jet s’abaisse et l’oscillation arctique permet à l’air froid de pénétrer dans notre région pendant un jour ou deux. »

PHOTO MOUNTWASHINGTON.ORG PAR REUTERS La station météo au sommet du mont Washington a mesuré un refroidissement éolien à -108 Farenheit (-78 Celsius).

Les vents violents de vendredi ont été rendus responsables de la mort d’un nourrisson à Southwick, dans le Massachusetts.

Les vents ont fait tomber une branche d’arbre sur un véhicule conduit par une femme de 23 ans de Winstead, dans le Connecticut, selon un communiqué du bureau du procureur du district de Hampden.

La conductrice a été emmenée à l’hôpital pour des blessures graves, mais son nourrisson est mort, ont indiqué les autorités.

La plupart des gens ont suivi les conseils de rester à l’intérieur samedi, mais certains n’ont eu d’autre choix que de sortir.

Gin Koo, 36 ans, a bravé le froid pour emmener son Boston terrier, Bee, faire une promenade nécessaire.

« Je ne me souviens pas qu’il ait fait aussi froid, pas depuis 2015 », a déclaré Koo, qui portait trois chemises et une doudoune, ainsi qu’un bonnet et une capuche. Bee frissonnait encore malgré son manteau de toutou. « Je ne sortirais pas si je n’étais pas obligé de le faire. »

Paul Butler, 45 ans, sans-abri depuis qu’il a été expulsé en décembre 2021, s’est réfugié à South Station, le centre de transit de Boston que les autorités ont gardé ouvert toute la nuit pour que les sans-abri aient un endroit chaud où rester.

PHOTO JOSEPH PREZIOSO, AGENCE FRANCE-PRESSE Des sans-abri à South Station, à Boston

Boston, comme de nombreuses communautés, a ouvert des haltes-chaleur.

« C’est le plus froid dont je me souvienne, et j’ai travaillé à la porte de plusieurs clubs pendant 15 ans », a déclaré l’ancien Marine, qui a emporté deux sacs contenant des vêtements et des couvertures supplémentaires.

Le froid extrême a limité certaines activités hivernales traditionnelles. Les stations de ski ont réduit leurs activités, tandis que dans le New Hampshire, les organisateurs d’une attraction annuelle de châteaux de glace à North Woodstock ont raccourci le programme des visiteurs pour les soirées du vendredi et du samedi.

Erin Trotta, du Massachusetts, qui avait déjà réservé une visite pour le samedi après-midi, prévoit toujours d’y aller, mais prend des mesures supplémentaires pour rester au chaud.

« Nous sommes prêts à affronter les châteaux de glace du vortex polaire. Pantalons de neige, manteaux d’hiver épais, chaufferettes pour les mains et les pieds, cagoules, ceux où seuls les yeux sont exposés, de bons gants et des bottes d’hiver. Prévoyez de boire du chocolat chaud pour vous réchauffer. »

Dans les montagnes Adirondack de New York, Old Forge a enregistré tôt samedi une température de -37 degrés Celsius. Les températures ont plongé dans les dizaines de degrés négatifs dans des dizaines d’autres villes et villages, le refroidissement éolien donnant l’impression qu’il fait encore plus froid. Les vents ont atteint des sommets vendredi dernier, dépassant les 80 km/h dans certaines régions.

Mackenzie Glasser, propriétaire du Ozzie’s Coffee Bar à Old Forge, a déclaré que les températures glaciales font partie de la vie dans les Adirondacks.

« J’ai même eu des clients pendant la première heure d’ouverture, alors que je ne m’attendais pas à cela à 7 heures du matin.

« La bonne nouvelle, c’est que l’air froid devrait quitter une grande partie de la région d’ici dimanche, où les températures pourraient atteindre les 4 degrés Celsius.

« C’est un sacré changement », a déclaré M. Baron du service national de météorologie.

Michael Hill à New York et Kathy McCormack à Concord, New Hampshire, ont contribué à ce reportage.