Plus de 15 000 clients plongés dans le noir et le froid

Le souffle glacial qui balayait le Québec a provoqué des pannes de courant, samedi. Plongés dans le noir et le froid, certains ont préféré se réfugier chez des proches.

Dans le quartier Villeray, Béatrice Cosgrove range son sac dans le coffre de sa voiture. « L’électricité n’est pas censée revenir avant minuit. Il commence vraiment à faire froid », lance la jeune femme.

Frigorifiée malgré toutes ses couches de vêtements, elle a décidé d’aller dormir chez ses parents, bien au chaud.

Plus loin, Nicolas Gendron-Carrier sort lui aussi de son appartement, un sac à la main. Un ami l’hébergera pour la soirée. Le froid était tolérable pendant la journée, mais la nuit… « En dedans, il fait 15 °C ! », s’exclame-t-il.

En pleine vague de froid polaire, 15 180 clients étaient privés d’électricité samedi soir, selon le bilan d’Hydro-Québec. À Montréal, 76 pannes de courant touchaient 7842 clients.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jacinte Morel, résidante de Villeray privée de courant

« Le froid est en cause dans la majorité des cas », indique Jonathan Côté, porte-parole d’Hydro-Québec. En effet, le froid extrême peut endommager les équipements et causer des bris. « Dans ces cas-là, il faut remplacer les équipements », explique-t-il.

Sans électricité depuis 10 h, les résidants de Villeray rencontrés par La Presse devaient prendre leur mal en patience : le courant ne devrait pas être rétabli avant dimanche midi. Une halte chaleur temporaire a ouvert au centre de loisirs et d’entraide Patro Villeray pour la population touchée par les pannes dans le secteur.

Une fois l’alimentation en électricité rétablie, il est important d’augmenter le chauffage progressivement, prévient-il. « Le réflexe est d’augmenter trop vite le chauffage, mais ça peut provoquer de nouvelles pannes », précise Jonathan Côté.

Quant à la demande en électricité, elle s’est élevée à 38 400 mégawatts en soirée. La veille, elle avait atteint 42 700 mégawatts, un record. Malgré la demande élevée, « tout a bien fonctionné, il n’y a pas d’incidents ou de problèmes à grande échelle », assure M. Côté.

« C’est un peu compliqué »

« C’est le branle-bas ! », lance Jacinthe Robillard dans son vestibule éclairé par la lueur diffuse d’une bougie. « On a une petite fille de 3 ans, un chien… C’est un peu compliqué », soupire la jeune mère, revêtue d’une veste en polar et d’un pantalon de neige. Heureusement, la petite famille pourra se réfugier chez ses beaux-parents.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jacinthe Robillard

Tous n’ont pas quitté leur domicile. Quelques rues plus loin, Jacinte Morel entrouvre la porte de sa maison étonnamment bien isolée.

« On a fermé les stores en haut et en bas », explique-t-elle, un foulard rouge noué autour de son cou. Bien sûr, il fait froid, mais elle n’est pas du genre à se plaindre. « On a eu un mois de janvier avec beaucoup de neige, mais pas de poudrerie ni de verglas. Je suis une grande optimiste ! », lance Mme Morel.

Plus de 9362 appels d’aide

Le froid polaire a aussi causé des perturbations sur les routes. Chez CAA Québec, 9362 appels d’automobilistes en panne avaient été reçus et 9134 services avaient été rendus vers 19 h 30. On prévoyait que le cap des 10 000 appels serait franchi d’ici la fin de la soirée.

Dans la grande majorité des cas, la cause de la panne était une batterie à plat. « Ce n’est pas surprenant, considérant le froid », indique Nicolas Ryan, directeur affaires publiques. Afin de répondre à la demande, le nombre de patrouilleurs est passé de 700 à 1200 sur les routes de la province.