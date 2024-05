D’ex-candidats, des militants et l’ancienne députée Catherine Dorion craignent que le co-porte-parole masculin ne dénature le parti pour atteindre le pouvoir

(Québec) Le diagnostic du chef parlementaire et co-porte-parole de Québec solidaire (QS) Gabriel Nadeau-Dubois, voulant que son parti doive prendre un virage « pragmatique » s’il veut incarner un gouvernement en attente, est contesté par une quarantaine d’ex-candidats, d’anciens employés et par l’ancienne députée Catherine Dorion, qui craignent que la formation politique ne devienne « un éteignoir plutôt qu’un catalyseur d’espoir ».

Dans une lettre ouverte transmise à La Presse et qui est publiée ce jeudi dans la section Dialogue, des personnalités comme l’ex-députée de Taschereau Catherine Dorion, l’ancien président et ex-co-porte-parole André Frappier, de même que l’ancienne candidate à Rimouski Carol-Ann Kack et la professeure en comptabilité Christine Gilbert, que le parti souhaitait avoir comme candidate lors de la dernière élection partielle dans Jean-Talon, répliquent au chef parlementaire.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE L’ancienne députée Catherine Dorion

Dans un premier temps, les signataires accusent M. Nadeau-Dubois d’avoir induit le public en erreur en laissant entendre « qu’il existait à l’intérieur de Québec solidaire une autre gauche qui ne cherchait pas réellement à mettre le parti au pouvoir », écrivent-ils.

Lors de la fondation de la formation politique, ajoutent-ils, « l’idée était que QS n’accède pas au pouvoir en s’appuyant uniquement sur les règles politiques habituelles, cette espèce de course de chevaux réglée par les sondages, le commentariat et le découpage du peuple en clientèles électorales et en microciblage », mais qu’il soit élu aux commandes de l’État grâce à un peuple « bien mobilisé et bien réveillé, prêt à affronter la déroute capitaliste avec son gouvernement ».

Se cantonner dans les institutions parlementaires actuelles ainsi que dans la soumission aux exigences médiatiques et algorithmiques, ça serait l’équivalent d’attendre par magie qu’un mouvement social fort se lève et que QS puisse simplement s’en faire le relais à l’Assemblée nationale. Extrait de la lettre ouverte

« Ça serait attendre, encore une fois, des “conditions gagnantes” ou le “moment opportun” pour réaliser enfin ce projet de transformation sociale ambitieux qui est partagé par un très grand nombre de Québécoises et Québécois en quête de sens. Ça serait faire élire QS pour ensuite le mettre en mode stand-by… et faire en sorte que le parti patine à l’intérieur du système, déçoive et y perde son âme, et que tout soit à recommencer », préviennent-ils.

Rejeter la « gauche pragmatique »

Après la démission-choc de sa co-porte-parole féminine Émilise Lessard-Therrien la semaine dernière, Gabriel Nadeau-Dubois a invité les militants solidaires à se rallier pour que le parti modernise ses statuts, rende son programme plus pragmatique et affiche l’image d’un gouvernement en attente. Au prochain Conseil national, à la fin du mois de mai au cégep de Jonquière, QS proposera l’adoption de la Déclaration de Saguenay, qui est présentée comme le « socle » à partir duquel il rafraîchira ses idées et mettra de côté certaines orientations plus radicales, comme la nationalisation de l’industrie forestière.

Lisez l’article « Québec solidaire jette les bases de son “nouveau programme” simplifié »

Le ton de la lettre ouverte qui a été transmise à La Presse donne un aperçu du climat qui règne ces jours-ci à Québec solidaire, près de deux semaines avant le Conseil national où auront lieu les débats. Au cours des derniers jours, certains signataires ont publiquement affiché leur soutien à Mme Lessard-Therrien.

Après sa démission, écrivent-ils, « Gabriel Nadeau-Dubois devait répondre à la crise qui faisait rage à QS », mais aussi « répondre à la pluie de dénonciations sur les réseaux sociaux qui a suivi quant à la concentration du pouvoir entre les mains de ses proches et l’exode des femmes lié à un climat malsain ». Selon eux, il a « plutôt fait diversion et changé de sujet, ce qui est précisément l’inverse de “se mettre à l’écoute” ».

Mardi, la Commission nationale des femmes (CNF) de Québec solidaire a affirmé qu’il était « impératif de laisser parler les femmes et d’arrêter de museler leurs idées et leurs interventions ».

Le parti a lancé un « diagnostic interne sur le climat de la militance et de la place des femmes » dans ses rangs.

« “La gauche pragmatique”, le mot était lancé. Gabriel avait choisi son camp. Le mouvement citoyen à bâtir avait disparu de son discours – il n’y est plus depuis longtemps. Il faut donc arriver au gouvernement, peu importe les conditions. À d’autres de travailler à construire un mouvement populaire et à faire naître les “conditions gagnantes” », dénoncent les signataires.

« Or il faut se rappeler que la gauche “pragmatique”, “efficace” et calculatrice, celle qui traite les autres de rêveurs et d’idéalistes – comme si c’était des défauts –, se fait doubler à l’heure qu’il est […] partout en Occident. […] Où nous mènera ce choix craintif de se tenir dans les limites du “pragmatisme” dictées par les élites médiatiques et économiques ? Notre ambition est beaucoup plus grande que ça », disent-ils.