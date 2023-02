The Last of Us

Un champignon peut-il décimer l’humanité ?

Inspirée du jeu vidéo du même nom, la série The Last of Us accumule les millions de vues depuis la sortie de son premier épisode, le 15 janvier 2023. Mais au-delà des visuels époustouflants et du jeu des acteurs, que peut-on dire de la science derrière le point de départ du scénario : un mystérieux champignon qui pourrait décimer l’humanité ?