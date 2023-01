Mario Cecchini, ex-président des Alouettes

« J’ai été retiré du match au deuxième quart »

Il y a quelques années, La Presse a publié un reportage sur un projet de radio étudiante dans une classe de quatrième année à Montréal. Le président et directeur général de RNC Média, Mario Cecchini, a contacté notre journaliste la journée même. « J’aimerais explorer avec eux comment on peut les aider. » Deux mois plus tard, deux animateurs du 91,9 Sports se sont rendus à l’école pour donner des entrevues aux enfants.