Pour précéder le volatile ou lui tenir compagnie, un trio d’accompagnements qui symbolise parfaitement la diversité gastronomique malgache.

Le vitaminé lasary gasy mène le bal, une salade de chou et carottes parfumée au cari. Ensuite, notre attention se porte sur ces fritures triangulaires qui ont un air de déjà-vu. Mais si les sambos ressemblent comme deux gouttes d’eau aux samossas indiens, ce n’est qu’une question d’apparence.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les nems évoquent directement l’influence chinoise sur la gastronomie malgache.

« Les samossas sont généralement farcis avec des pommes de terre et des pois, alors que nos sambos sont garnis de bœuf haché, de poireaux et d’épices, dont du cari. À Madagascar, on en trouve aussi au poisson ou au fromage », explique le propriétaire du 325 F, qui suggère de les tremper dans une sauce aigre-douce légèrement pimentée avant de les dévorer. Enfin, l’influence chinoise est flagrante avec l’ajout de nems sur la table, dont la composition est très proche de celle des nems confectionnés en Asie ; le petit accent malgache réside plus dans les épices, avec l’ajout d’ail et d’oignon.

Nous vous donnons ici la recette du lasary gasy. Pour les sambos, la recette est top secrète, mais pas de souci : le restaurant en vend à emporter, de même que les nems !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le lasary gasy, une salade de chou et carottes au cari de Madagascar

Salade de chou et de carottes au cari lasary gasy

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 5 minutes

Rendement : 4 à 6 personnes

Ingrédients

4 gousses d’ail

1 oignon blanc

300 g de chou vert

300 g de carottes

50 g de poivre

50 g de sel

50 ml de jus de citron

75 g de cari de Madagascar ou cari indien

10 g de persil sec

10 g de micropousses de chou

120 ml d’huile végétale ou d’olive

Préparation