Les différentes parties du canard sont marinées au moins 24 heures dans un mélange de cinq épices, de sel, de poivre et de sauce soya.

Cap sur le gana ritra, un canard épicé qui réchauffera les cœurs autant que les panses durant les Fêtes.

Après avoir envisagé d’enfourner une dinde, le chef a finalement porté son dévolu sur un canard, pour nous faire découvrir le gana ritra, plat dans lequel la volaille est cuisinée avec des épices, de l’ail et du gingembre. « À Madagascar, on peut le manger tout au long de l’année, mais généralement, il est dégusté à l’occasion de Noël ou du Nouvel An », indique M. Rajarison.

Pour l’accompagnement, on contrebalance avec quelque chose de plus sobre, soit un pavé de riz au jasmin. « On trouve beaucoup de rizières à Madagascar, c’est pourquoi le riz blanc est un accompagnement de base », explique le chef.

Canard à l’ail et au gingembre gana ritra

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le gana ritra, qui nécessite de deux à trois heures de cuisson, est servi avec du riz au jasmin.

Préparation : 60 minutes (commencer la veille pour la marinade de 6 heures)

Cuisson : de 2 à 3 heures

Rendement : 4 à 6 personnes

Ingrédients

1 canard entier du Québec

80 g de sel

80 g de poivre

80 g de poudre d’ail

150 ml de sauce soya

60 ml de jus de citron

4 gousses d’ail

100 g de gingembre

2 oignons

750 ml d’eau

100 ml d’huile végétale

25 g de persil séché

50 g d’oignons verts, hachés

Préparation

1. Couper le canard en gros morceaux pour des portions individuelles.



2. Dans un gros bol, mélanger les morceaux de canard avec la sauce soya, le poivre, le sel, la poudre d’ail et le jus de citron.



3. Couvrir avec un papier film et laisser le tout macérer dans le réfrigérateur pendant au moins 6 heures.



4. Le lendemain, couper l’ail en morceaux très fins.



5. Éplucher la peau du gingembre et râper le tout.



6. Couper les 2 oignons blancs en minces juliennes et faire revenir dans une marmite avec l’huile végétale, l’ail et le gingembre.



7. Ajouter le sel, le poivre et mélanger le tout pendant 5 minutes à feu élevé.



8. Dans une autre marmite, faire dorer le canard dans de l’huile végétale.



9. Lorsque les morceaux sont bien dorés, les mettre dans l’autre marmite et ajouter l’eau.



10. Laisser mijoter pendant au moins 2 heures.



11. Au moment du service, saupoudrer de persil sec et déposer les oignons verts coupés.

Riz au jasmin

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 15 minutes

Rendement : 4 à 6 personnes

Ingrédients

1 1/2 tasse de riz au jasmin

2 1/2 tasses d’eau

10 g de persil frais

10 g d’oignons verts

Préparation