Avoir l’occasion de se délecter des délices de Madagascar, avouons-le, c’est plutôt rare. Et c’est avec une bonne louche d’enthousiasme que Bryan Rajarison et ses parents, Florent Rajarison et Annie Boto qui, ont inauguré en octobre l’enseigne 325 F dans une portion feutrée de la rue Masson, où ils font découvrir cette gastronomie aux influences multiples.

Le jeune chef de 23 ans, né au Québec (ses parents sont arrivés au Canada dans les années 1990), y joue avec les ingrédients typiques de l’île pour recréer, à sa façon, des saveurs bercées par l’océan Indien. « Je cuisine depuis l’âge de 9 ans, souligne-t-il, et à partir de 14 ans, j’ai commencé à travailler pour divers établissements culinaires, par exemple pour des résidences de personnes âgées. Ici, on a voulu faire un restaurant familial et convivial. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE À seulement 23 ans, Bryan Rajarison vient d’ouvrir son restaurant, appuyé par ses parents.

En épluchant le menu du 325 F, malgache à 90 %, la mixité saute aux yeux. M. Rajarison dépiaute pour nous les caractéristiques de cette gastronomie syncrétique : « C’est un mélange d’influences d’Afrique de l’Est, de l’Inde et de la Chine, en raison des vagues d’immigration de la fin du XIXe siècle. Le côté est-africain se retrouve dans l’utilisation des feuilles de manioc, les grillades et les viandes fumées. L’influence chinoise se voit entre autres dans la soupe et les won-ton de porc, tandis que l’apport indien se retrouve dans le recours aux épices – cari, ail, gingembre – et dans certains mets comme les sambos, une version locale des fameux samossas. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU 325 F Le 325 F, nouveau restaurant de la rue Masson, a ouvert cet automne.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU 325 F Sur place, on peut découvrir la cuisine métissée de Madagascar. 1 /2



Quand nous avons sollicité le chef pour nous composer un menu des Fêtes aux accents de Madagascar, il s’est immédiatement mis à prospecter des options, évoquant d’abord une dinde à la sauce malgache. Finalement, la star sera un canard aux épices, entouré de petits plats directement tirés de la carte du restaurant. Sans oublier le dessert, sous le signe du beigne et du rhum, mais toujours avec un trait particulier. À vos fourneaux et vos couteaux, on s’envole pour l’île savoureuse !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Épices comme le cari et le gingembre, sambos et nems sont au programme pour des Fêtes à la malgache.

325 F accueillera les convives pour la soirée du 31 décembre avec un menu spécial trois services au coût de 50 $ par personne (services à 17 h 30 ou à 20 h, avec possibilité de poursuivre la soirée jusqu’au décompte de minuit pour 55 $ supplémentaires).