Trop d’acide va tuer le goût du pétoncle, il ne faut donc pas trop mariner, en temps et en concentration. J’ai la chance d’avoir des pétoncles des Îles-de-la-Madeleine qui ont été surgelés – n’ayez pas peur de ça – et quand on travaille avec des pétoncles de qualité, inutile de trop mariner. Quand on cuit un salmonidé et qu’on voit une auréole blanche autour, c’est souvent signe que c’est trop cuit et c’est ce qui fait que ça grince sous la dent. Ce sont les algumines qui se coagulent ; c’est la même protéine qui agit sur les blancs d’œufs, et c’est la même chose qui se produit avec notre pétoncle.