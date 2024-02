Le fondant au chocolat, aux betteraves, aux camerises et aux poires est parfaitement dans l’esprit de la Saint-Valentin.

En finale sucrée, un fondant que le chef promet (presque) impossible à rater, qui intègre bien sûr du chocolat, mais aussi des ingrédients plus étonnants comme la betterave, la camerise et la poire !

Fondant au chocolat, aux betteraves, aux camerises et aux poires

Faut vraiment que ça nous tente pour rater notre coup avec ce dessert ! Le moelleux du gâteau est toutefois important, de même que la crème, qu’il ne faut pas trop monter quand on fait la mousse. Par ailleurs, il n’y a aucun sucre raffiné dans ce dessert. Samuel Sirois

Temps de préparation : 45 minutes

Temps de cuisson du gâteau : 15 minutes

Pétales de poires marinés : 8 heures de repos

Rendement : 2 portions

Ingrédients

Pour les pétales de poires érable-betteraves

1 poire

100 ml de jus de betterave du commerce

25 ml de sirop d’érable

Pour le crémeux au chocolat

250 ml de lait entier

250 ml de crème

50 g de sucre

100 g de jaune d’œuf

250 g de chocolat Inaya

Pour le gâteau chocolat-betteraves

2 œufs entiers

110 g de cassonade

2 g de sel

30 g de chocolat noir (Inaya Cacao Barry)

15 ml d’huile végétale

120 g de purée de betteraves

20 ml de jus de betteraves du commerce

4 g d’essence de vanille

30 g de poudre de cacao

85 g de poudre d’amande

4 g de bicarbonate de soude

Pour la mousse aux camerises

250 g de camerises surgelées

2 feuilles de gélatine

40 ml de sirop d’érable

250 ml de crème à fouetter

Pour la marmelade aux camerises, aux poires et à l’érable

125 g de camerises surgelées

175 g de poires

50 ml de sirop d’érable

Pour la finition

Pétales de poires rouges

Fleur de centaurée (facultatif)

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les pétales de poires sont infusés pendant au moins 12 heures dans le jus de betteraves et le sirop d’érable.

Préparation

Pour les pétales de poires érable-betteraves

1. Découper la poire en fines tranches.

2. Découper ces tranches de façon circulaire à l’aide d’un emporte-pièce.

3. Dans un plat de plastique, mélanger le jus de betteraves et le sirop d’érable.

4. Y plonger les tranches de poires, au moins pendant une nuit.

5. Égoutter, pratiquer une incision du bord jusqu’au centre du cercle et confectionner des cônes pour décorer le dessert.

Pour le crémeux au chocolat

1. Réaliser une crème anglaise avec le lait, la crème, les jaunes et le sucre (voir note).

2. À côté, fondre le chocolat au bain-marie, ajouter la crème anglaise encore chaude au chocolat, puis émulsionner le tout.

3. Réserver au frais une nuit, fouetter avant de mettre à l’assiette.

Pour le gâteau au chocolat et aux betteraves

1. Monter en ruban au fouet les œufs, la cassonade et le sel (voir note).

2. Fondre au bain-marie le chocolat avec l’huile.

3. Ajouter l’essence de vanille et la purée de betteraves encore tiède au chocolat fondu (on peut récupérer les rognures de betteraves de l’entrée et les passer au mélangeur avec le jus).

4. Ajouter ce dernier mélange au mélange d’œufs, en pliant avec une spatule.

5. Ajouter les éléments secs au mélange, toujours en pliant délicatement.

6. Coucher dans un moule à gâteau de 30 cm sur 15 cm, chemisé d’un papier sulfurisé.

7. Cuire au four environ 15 minutes à 320-330 °F.

Pour la mousse aux camerises

1. Chauffer ensemble les camerises, le sirop ainsi que la gélatine réhydratée à l’eau froide. Tempérer.

2. Entre-temps, monter la crème, puis incorporer par pliage cette dernière au mélange tempéré.

3. Réserver au frais, sous pellicule plastique.

Pour la marmelade aux camerises, aux poires et à l’érable

1. Peler les poires et découper des dés de plus ou moins 1 cm de diamètre.

2. Cuire ensemble les camerises, les morceaux de poires et le sirop d’érable jusqu’à l’obtention d’une texture ressemblant à celle d’une marmelade.

Finition

1. Dresser au fond du bol une bonne cuillère de crémeux au chocolat, en y pratiquant un creux avec le dos de la cuillère.

2. Y déposer la marmelade aux camerises et aux poires.

3. Surmonter d’une bonne cuillère de mousse aux camerises.

4. Découper des morceaux de gâteau et les déposer par-dessus.

5. Terminer avec les pétales de poires.

Note : Si vous ne savez pas comment réaliser une crème anglaise et monter en ruban au fouet, vous trouverez facilement des vidéos explicatives sur le web.