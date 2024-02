Essayez d’éviter les salades de betteraves jaunes, ça oxyde hyper rapidement et ça devient vert brunâtre. Aussi, cuisez bien vos betteraves ; il ne faut pas avoir peur de les cuire un petit peu plus que moins, parce que c’est souvent pour cette raison qu’elles commencent à oxyder et à avoir un goût très ferreux. Enfin, les aliments qui ont les mêmes couleurs se marient très bien, par exemple ici avec la betterave rouge, les mûres et le cassis.