Chapelle historique du Bon-Pasteur L’emblématique salle de concert nous manque

Il y a un an, un terrible incendie dévastait le monastère du Bon-Pasteur. Par cette lettre, nous tenons d’abord à exprimer notre solidarité envers les résidants et résidantes de la coopérative d’habitation Sourire à la vie et de la Maison Aurélie-Cadotte ainsi qu’envers les organismes culturels qui y étaient logés et qui ont été touchés par cette tragédie. Perdre sa maison dans ces conditions est d’une immense tristesse, nous sommes de tout cœur avec vous !