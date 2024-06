Le 16 juin 2019, l’Assemblée nationale du Québec adopte, sous le bâillon, la Loi sur la laïcité de l’État. Le législateur innove alors en neutralisant, avant toute contestation judiciaire, l’ensemble des droits et libertés couverts par deux dispositions de dérogation expresse.

Robert Leckey Doyen de la faculté de droit de l’Université McGill

Oscar Bourgeois Candidat aux BCL/JD de la faculté de droit de l’Université McGill

La loi 21 invoque en effet à la fois la clause de la Charte des droits et libertés de la personne – la Charte québécoise – et celle de son homologue canadienne. Ce choix n’empêchera pas la tenue d’un débat judiciaire⁠1. Le cinquième anniversaire de la loi 21 nous conduit toutefois à souligner une autre de ses innovations : la modification de la Charte québécoise malgré les fortes objections de l’opposition. À partir d’une étude du Journal des débats, nous analysons cette modification sans précédent dans un article à paraître⁠2.

La loi 21 a inscrit dans la Charte québécoise l’importance de la laïcité de l’État.

Cet ajout était loin d’être l’élément le plus controversé du projet. Pourtant, il marque une rupture à l’égard de la pratique établie en modifiant la Charte par l’entremise d’une loi polémique, décriée par deux groupes d’opposition.

De l’adoption de la Charte en 1975 jusqu’à la loi 21, en 2019, les élus ont cherché un consensus avant chaque modification. Pour les députés québécois, cette pratique renforçait la légitimité et l’autorité morale de cet instrument quasi constitutionnel. D’ailleurs, ils se félicitaient régulièrement d’y avoir trouvé un terrain d’entente, au-delà des divisions partisanes.

Certes, l’Assemblée nationale n’a pas adopté les propositions répétées de soumettre la modification de la Charte à l’obtention d’une majorité des deux tiers. Les élus opposés à une telle exigence ont insisté sur le respect de la suprématie parlementaire ainsi que le souci de ne pas figer la Charte, dont les protections restaient perfectibles. Il n’en demeure pas moins remarquable que, durant plus de quatre décennies, la Charte n’ait jamais été modifiée sans l’accord de tous les partis représentés par plus d’un député.

C’était sans compter sur la loi 21, qui a modifié la Charte dans le cadre d’un projet contesté sur le fond et en raison de son parcours législatif précipité et incomplet. Notamment, la commission parlementaire a refusé d’entendre plusieurs groupes religieux⁠3.

« Contrat moral historique »

Les élus défavorables à la loi 21 ont souligné la nature inédite d’une modification de la Charte outrepassant une forte opposition parlementaire. Selon un député libéral, la pratique consensuelle au cours du demi-siècle précédent aurait donné naissance à un « contrat moral historique ».

Les élus libéraux et solidaires redoutaient que la loi 21 ne vienne « affaiblir irrémédiablement » la Charte, l’opposition d’un nombre important de députés risquant de fragiliser son statut de symbole « de rassemblement et d’unité ».

À l’inverse, les élus de la Coalition avenir Québec et de l’opposition péquiste ne s’émouvaient pas de l’absence de consensus. Selon le ministre responsable du projet, les électeurs auraient « choisi l’action dans le dossier de la laïcité ». Un député du Parti québécois a convoqué à répétition l’exemple de la Charte de la langue française qui, malgré les désaccords lors de son adoption, s’est par la suite imposée comme un élément incontournable du paysage juridique.

Fait frappant, les soutiens de la modification de la Charte dans ces circonstances n’admettaient ni ne justifiaient l’ampleur du changement qu’ils effectuaient.

Ils ne l’ont pas fait non plus lorsque, trois ans plus tard, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (la loi 96) a, une fois encore, modifié la Charte en dépit d’une forte opposition.

Notre démocratie évolue et il n’est pas nécessaire que toute pratique dure pour toujours. Mais il conviendrait que les députés qui interrompent une pratique parlementaire de longue date s’en expliquent auprès de leurs électeurs. C’est encore plus vrai ici, car le Québec a longtemps eu de quoi être fier de sa Charte qui protégeait les minorités du pouvoir majoritaire.

1. Consultez la cause Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, 2024

2. Lisez l’article scientifique « La modification de la Charte des droits et libertés de la personne en débats »

3. Lisez l’article de CTV News « Bill 21 hearings : Religious groups denied chance to speak » (en anglais)

