Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Un discours inspirant de Federer

PHOTO KEN MCGAGH, ARCHIVES REUTERS Le champion de tennis Roger Federer s’adressant aux diplômés de l’Université Darmouth, dimanche dernier

Le champion de tennis Roger Federer a prononcé un discours inspirant devant les diplômés de l’Université Darmouth. Première leçon : rien n’est facile dans la vie, il faut travailler fort pour s’améliorer. Oui, Federer avait un talent incroyable au tennis. Mais il était l’un des joueurs les plus travaillants, surtout en ce qui concerne sa forme physique. Deuxième leçon : la vie est ponctuée de hauts et de bas. Quand il perdait un point au tennis, Federer voulait l’oublier rapidement. Dans sa carrière, Federer a gagné 80 % de ses matchs, mais seulement 54 % de ses points. Il ne faut pas perdre d’énergie avec des pensées négatives. Troisième leçon : la vie n’est pas que votre travail. Soyez curieux, cultivez vos amitiés, intéressez-vous à la philanthropie. Jeu, manche et match, Federer !

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

Chaque éléphant a un nom

PHOTO GEORGE WITTEMYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Éléphants d’Afrique dans la savane du nord du Kenya

C’est le genre de nouvelle qui réveille l’enfant de 3 ans en chacun de nous : chaque éléphant a son propre nom. C’est en tout cas ce que suggère une étude menée à l’aide de l’intelligence artificielle sur les vocalisations qu’émettent les pachydermes. Si le barrissement est le son emblématique de l’éléphant, c’est surtout par des grondements que ces animaux communiquent entre eux. Et il semble que chaque individu est décrit par un son particulier. L’étude, publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution, ne dit toutefois pas s’il y avait des Dumbo, des Babar et des Colonel Hathi dans les parcs du Kenya où les enregistrements ont été effectués.

Philippe Mercure, La Presse

Les Pixies à prix d’ami

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Les Pixies, lors d’une précédente prestation à Montréal

La revente de billets de spectacle est un fléau qui fait rager. Mais en de rares occasions, la loi de l’offre et de la demande joue en faveur des consommateurs. C’est arrivé dimanche dernier pour le concert des Pixies, qui se produisaient avec Cat Power et Modest Mouse à la Place Bell. Le spectacle n’affichant pas complet, les revendeurs ont dû liquider leurs billets. Quelques jours avant le grand soir, j’ai mis la main sur deux excellentes places pour 30 $ chacune, taxes et frais inclus. Une aubaine pour voir la bande de Black Francis enchaîner les vieux tubes sans interruption. L’interprétation de Wave of Mutilation au ralenti, qui faisait attendre chaque mot et chaque note comme une délicieuse torture, valait le prix à elle seule.

Philippe Mercure, La Presse

Enfin, un tramway à Québec !

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le maire de Québec, Bruno Marchand, mercredi

Enfin ! Québec aura finalement un réseau de transport collectif efficace, moderne, digne du XXIe siècle. La Caisse de dépôt et placement du Québec est arrivée à la même conclusion que tous les experts en transport qui s’étaient penchés sur la question auparavant : Québec a besoin d’un meilleur réseau de transport collectif, et le tramway est le meilleur mode de transport pour la colonne vertébrale de ce réseau. Le gouvernement Legault ira donc de l’avant avec la première phase du tramway, avec le financement du fédéral, du provincial et de la Ville de Québec. C’était la bonne décision à prendre. Mais on n’a pas de félicitations à faire à la CAQ dans ce dossier, puisque le gouvernement Legault a retardé le tramway de six ans avec ses hésitations et ses tergiversations.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

