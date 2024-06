Dans quelques jours, nos fils d’actualité seront remplis de magnifiques photos de jeunes célébrant la fin de leurs études secondaires. Le bal des finissants, quelle belle tradition ! Je suis toujours émue de voir les regards fiers des parents durant ces soirées riches en émotions.

Nancy Audet Journaliste, auteure, conférencière et ex-placée de la DPJ

Je me souviens de mon propre bal des finissants. Pour moi, c’était un petit miracle de me retrouver sur scène avec les autres élèves de ma promotion pour recevoir mon diplôme. Les années précédant ma diplomation avaient été un véritable parcours du combattant. J’avais échoué en secondaire IV, et heureusement, ma mère d’accueil m’avait fait comprendre que « l’éducation, c’est ta porte de sortie, Nancy ! ». Merci, Rose-Aimée, tu avais tellement raison.

Cependant, mon cœur se serre en pensant à tous ces jeunes de la DPJ qui n’auront jamais ma chance. Savez-vous que seulement 17 % des jeunes de la DPJ quittent le système avec un diplôme d’études secondaires ?

Ce chiffre est inquiétant, surtout quand on le compare aux 75 % des jeunes Québécois du même âge qui réussissent à terminer leur secondaire. Cette statistique devrait nous faire réagir. Comment expliquer une telle disparité ? Comment accepter une telle inégalité ?

À risque d’itinérance

Lorsque j’aborde le sujet avec des ex-placés, je constate que c’est une blessure de plus dans leur sac à dos déjà bien rempli. Ils auraient tant voulu vivre ce beau moment. Surtout, ils auraient eu grand besoin de ce diplôme avant de quitter le système de la Protection de la jeunesse. Laissés à eux-mêmes, sans éducation, ils se retrouvent fragiles et vulnérables. Une récente étude révèle que 33 % des jeunes qui sortent d’un placement avec la DPJ connaissent au moins un épisode d’itinérance avant l’âge de 21 ans. J’ai du mal à accepter qu’une société riche comme la nôtre n’arrive pas à offrir une éducation à ces jeunes. Nous ne pouvons pas tolérer de les laisser aussi nombreux à la rue.

La vérité, c’est qu’il existe des solutions. Il faut absolument réduire le nombre de coupures dans les parcours scolaires de ces enfants, trop souvent ballottés d’un milieu de vie à un autre.

Le cerveau d’un enfant victime de traumatismes n’est pas apte à l’apprentissage comme celui des autres enfants. Il est urgent d’injecter des fonds dans les écoles situées dans les centres jeunesse du Québec afin de développer des programmes adaptés à leurs besoins. L’éducation offerte dans certaines d’entre elles laisse à désirer. J’irais même jusqu’à dire qu’il est honteux d’offrir à ces enfants si peu de matières et de stimulations. Un éducateur avec plus de 17 ans d’expérience me disait récemment qu’il ne laisserait « jamais ses enfants aller dans une école comme ça ».

Je lance donc un cri du cœur au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, et au ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant. Ces enfants ont droit à une éducation de qualité, comme les autres. Car oui, l’éducation change des vies, et je dirais même qu’elle sauve des vies. L’éducation a sauvé la mienne, et j’en suis profondément reconnaissante.

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue