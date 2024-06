Monsieur le Ministre Dubé,

Nadja Pollaert Directrice générale de Médecins du monde Canada, et 102 cosignataires*

Nous vous interpellons avec urgence pour garantir l’accès aux services de santé sans frais pour les femmes enceintes non assurées vivant au Québec.

En août 2023, à la suite d’une large mobilisation d’organisations, d’institutions et de professionnels de la santé, du droit et des services sociaux, un comité ministériel que vous avez mandaté, comprenant Médecins du monde et sept autres parties prenantes, vous a remis une proposition de programme à cet effet. Ce dernier vise à offrir des soins prénataux et postnataux sans frais aux femmes sans couverture de santé, indépendamment de leur statut migratoire, afin d’assurer des grossesses et des naissances en toute sécurité.

Malgré nos nombreuses relances, nous n’avons reçu aucune nouvelle sur l’avancement de ce dossier crucial sur lequel nous travaillons activement avec votre ministère de la Santé et la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) depuis 2021.

Chaque année, des centaines de femmes vivant dans différentes régions du Québec, mais exclues de la couverture de la RAMQ par leur statut d’immigration précaire, accouchent sans avoir eu accès à des soins prénataux essentiels, mettant ainsi en danger leur santé et celle de leur enfant.

C’est, à titre d’exemple, l’histoire de Maria (nom fictif), enceinte et originaire d’Amérique latine, vivant à Montréal avec un permis de travail temporaire. Confrontée à des complications pendant sa grossesse, elle a hésité à se rendre à l’hôpital par crainte des coûts exorbitants, risquant ainsi sa vie et celle de son enfant, entraînant des complications normalement évitables tant pour elle que pour son bébé.

En plus de se voir refuser des soins prénataux essentiels, ces femmes se retrouvent lourdement endettées après avoir accouché. Un accouchement sans complication peut s’élever à 15 000 $, alors qu’un accouchement avec complications peut faire grimper la facture à plus de 150 000 $.

Rapports et témoignages à l’appui

Depuis plusieurs années, de nombreux rapports, recherches et reportages, ainsi qu’un nombre grandissant de témoignages de professionnels de la santé et des services sociaux, révèlent des histoires similaires, soulignant les défis et les injustices que ces femmes affrontent. Des exemples sont décrits dans le rapport Statut d’immigration précaire, santé précaire⁠1 de Médecins du monde, et dans l’étude Parcours de soins de femmes immigrantes sans accès au régime d’assurance maladie du Québec⁠2, menée en collaboration avec la Clinique SPOT.

Ces femmes, déjà vulnérables en raison de leur statut migratoire précaire, se retrouvent dans des situations de grande détresse physique, financière et émotionnelle, souvent sans soutien familial ni communautaire. Leurs enfants naissent dans des conditions précaires, augmentant les risques de complications à la naissance et de problèmes de santé à long terme.

Chaque jour qui passe sans décision voit la situation de ces femmes, qui contribuent pourtant à l’essor de la province, se détériorer.

Des charges évitables pour notre système de santé en difficulté

L’absence d’une solution concrète pénalise non seulement ces femmes et leurs familles, mais aussi notre système public de santé. En retardant ou en évitant les soins prénataux, les complications médicales deviennent plus fréquentes et plus graves, nécessitant ainsi des interventions plus coûteuses, complexes et longues. Cela augmente la charge de travail du personnel soignant, qui doit porter seul et sans ressources la responsabilité de répondre aux besoins vitaux évitables de ces femmes, et conduit à des politiques de santé publique sous-optimales.

L’urgence d’agir pour ces femmes

Durant ces trois dernières années, toutes les parties prenantes expertes sur ce dossier, ainsi que les trois partis de l’opposition, vous ont exprimé à maintes reprises leur soutien à une politique permettant de garantir l’accès aux services essentiels de santé sexuelle et reproductive pour les femmes migrantes à statut précaire vivant au Québec.

Compte tenu de l’urgence et de l’importance de cette situation, ainsi que du consensus large sur cette question, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, une décision claire et favorable en faveur d’un programme de gratuité des soins prénataux et postnataux pour toutes les femmes enceintes non assurées au Québec. Il est crucial d’agir afin de permettre aux intervenants de première ligne de répondre aux besoins de ces femmes en adéquation avec les normes de leur profession et d’assurer leur sécurité et celle et de leurs enfants.

*Consultez la liste des cosignataires

1. Lisez « Statut d’immigration précaire, santé précaire »

2. Lisez « Parcours de soins de femmes immigrantes sans accès au régime d’assurance maladie du Québec »

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue