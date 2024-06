Ce sont ces mots magiques qu’Yvon Lemay, ancien intervenant à la Maison Oxygène de Montréal, une maison d’hébergement pères-enfants, disait à des pères qui se retrouvaient devant lui, au bout du rouleau, au fond du baril.

Raymond Villeneuve Père de deux enfants et directeur général du Regroupement pour la valorisation de la paternité

Ces simples mots ont littéralement sauvé la vie à des pères qui n’en pouvaient plus, dont la vie n’avait plus aucun sens et dont l’estime de soi était au plus bas.

Quelqu’un leur disait enfin qu’ils étaient là pour quelqu’un, que leur existence avait un sens, qu’ils étaient aimables et qu’ils pouvaient faire quelque chose pour que leurs enfants aient une meilleure vie qu’eux.

Il y a quelques années, j’ai eu la chance d’écrire un livre⁠1 sur le parcours de pères ayant séjourné dans une Maison Oxygène et j’ai ainsi eu le privilège de rencontrer plusieurs pères qui ont été soutenus par M. Lemay.

J’ai parlé avec Serge qui a failli commettre l’irréparable après une rupture amoureuse, mais qui a réussi à se reprendre en main pour s’occuper de ses cinq enfants et terminer son secondaire 5.

J’ai échangé avec Jean-Claude et Carole-Anne, le père et la fille, qui ont traversé ensemble des épreuves terribles, mais qui en sont sortis renforcés et unis par un lien inébranlable.

J’ai écouté Samir me raconter le décès de sa femme à la suite d’un fulgurant cancer du sein et qui s’est retrouvé père de famille monoparentale avec un petit garçon adorable de 5 ans, Karim, dont il a appris à s’occuper seul.

J’ai entendu l’histoire de Christian qui a appris à prendre soin de son fils Samuel qui a manqué d’oxygène à la naissance et qui est atteint d’un déficit intellectuel léger.

Se reprendre en main pour les enfants

J’ai rencontré plusieurs autres pères qui ont vécu toutes sortes d’expériences difficiles (abandons, abus, violences familiales, problèmes de santé mentale, etc.) et qui ont réussi à se reprendre en main en pensant à leurs enfants avant tout.

Tous ces pères ont réussi à se relever pour l’amour de leurs enfants et grâce au soutien de personnes intervenantes qui ont donné un sens à leurs vies, qui les ont accompagnés dans leur processus de reconstruction et qui leur ont rappelé à quel point ils étaient importants pour leurs enfants.

Demander de l’aide est un acte de courage et il ne faut pas hésiter à aller vers les ressources de soutien.

Ce que j’en retiens surtout, c’est qu’on ne soupçonne pas l’importance de sentir, dans des moments de rupture et de turbulence, un regard extérieur qui ne manifeste ni jugement ni reproche, mais simplement une totale empathie. C’est ce qu’offrent aujourd’hui les 24 Maisons Oxygène qui accueillent au Québec les pères en difficulté avec leurs enfants.

En cette Semaine québécoise de la paternité dont le thème est Toujours là pour toi et qui s’intéresse aux pères en période de séparation conjugale, je tiens à souhaiter une bonne fête des Pères à tous les papas qui se sont séparés ou qui ont traversé des épreuves et qui en sont sortis, renforcés, pour leur bien-être et surtout, celui de leurs enfants.

1. Consultez la page du livre Dix pères, Dix histoires

