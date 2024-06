Existe-t-il un politicien plus impopulaire que Justin Trudeau, qui qui accuse un retard de 19 % dans les sondages sur Pierre Poilievre ?

Au Canada, non. Mais à l’international, Justin Trudeau n’est pas le seul dirigeant qui subit la frustration de ses concitoyens. Incroyable mais vrai, son taux d’approbation (35 %) est plus élevé que la moyenne des dirigeants des pays du G7 (29 %).

Imaginez : le plus populaire d’entre eux, Joe Biden, est devancé dans les sondages par un homme accusé au criminel dans quatre affaires. Pourquoi les leaders du G7 sont-ils tous aussi impopulaires ? L’économiste Paul Krugman a sa petite théorie là-dessus, au moins pour Joe Biden. Ce serait à cause de l’inflation.

Les Américains ont beau s’être enrichis durant les années Biden, les gens ont tendance à penser qu’ils méritent leurs hausses de salaire et que celles-ci sont grugées injustement par l’inflation, estime Paul Krugman⁠1. Ils tiennent ainsi leurs dirigeants responsables de la hausse des prix.

Autre facteur à considérer : beaucoup des partis au pouvoir dans les pays du G7 y sont depuis très longtemps (7 ans en France, 14 ans au Royaume-Uni, 11 ans au Japon, 18 ans en Allemagne).

Les dirigeants d’à peine 7 pays (Inde, Argentine, Mexique, Suisse, Australie, Pologne, Belgique) parmi les 24 évalués par la firme Morning Consult ont un taux d’approbation plus élevé que leur taux d’insatisfaction.

Le premier ministre indien Narendra Modi est le leader le plus populaire, avec un taux d’approbation de 74 %. Justin Trudeau arrive au 13e rang sur 24.

1. Lisez l’article du New York Times « Biden’s Approval Is Low, Except Compared With Everyone Else’s » (en anglais)