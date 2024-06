Appel à tous Une autre année scolaire qui se termine

Il ne reste que quelques journées à l’année scolaire. À celles et ceux qui terminent leur cinquième année du secondaire, quelles leçons retenez-vous de ces années ? Quelles sont vos attentes ? Quels sont vos plans pour l’été qui vient ? Et vous qui êtes les professeurs de ces finissants et finissantes, que retenez-vous de cette dernière année ? Quels espoirs avez-vous à l’égard de la cohorte 2023-2024 ?