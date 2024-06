Au Québec, notre problème d’innovation est comme le toit du Stade olympique : on se casse la tête depuis des décennies pour trouver des solutions, sans succès.

En fait, dans les deux cas, les choses se dégradent au lieu de s’améliorer.

Entre 2001 et 2021, les investissements des entreprises québécoises en recherche et développement ont chuté de 25 % au Québec. Pendant ce temps, elles grimpaient de 32 % dans la moyenne des pays de l’OCDE et de 37 % aux États-Unis.

Ce déficit d’innovation se reflète dans notre productivité (à la traîne) et dans notre PIB par habitant (à la traîne). C’est notre talon d’Achille, notre bête noire. Un problème récurrent qui a récemment été souligné autant par le ministre Pierre Fitzgibbon que par le chef d’entreprise Paul Desmarais fils⁠1.

Cela m’a amené à me poser une question toute simple.

Le gouvernement injecte actuellement des sommes historiques pour déployer la filière batterie au Québec. Cette pluie de milliards fera-t-elle bouger l’aiguille dans la bonne direction ? Aidera-t-elle à nous rapprocher d’une économie de l’innovation ?

Après avoir fouillé la question, je dois vous dire que la réponse est loin d’être claire. Il semble qu’on ait une occasion réelle d’améliorer notre productivité et notre niveau d’innovation. Mais c’est hautement incertain et cela ne se fera pas tout seul.

Pedro Antunes, économiste en chef du Conference Board du Canada, fait partie des sceptiques.

« Il est difficile pour moi de me prononcer à savoir si on va engendrer beaucoup de recherche et développement avec ces investissements-là », précise-t-il d’emblée.

Il s’interroge toutefois sur la décision du Québec de créer autant d’emplois dans le secteur manufacturier.

« Les politiciens parlent de bons emplois dans le secteur manufacturier, mais je pense vraiment que ce sont des choses qui sont derrière nous, dit l’économiste. Maintenant, les bons emplois, ils sont dans l’économie du savoir. Donc, oui, ça m’inquiète un peu. »

Là-dessus, M. Antunes a raison : il faut réaliser que ce sont des usines d’assemblage et non des laboratoires de recherche que les multinationales comme Northvolt, GM-Posco et Ford-EcoPro bâtissent chez nous.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le chantier de GM-Posco dans le parc industriel de Bécancour, en août dernier

Investissement Québec prévoit que la filière batterie emploiera jusqu’à 10 000 personnes en 2030. Selon les prévisions, 70 % d’entre elles seront des opérateurs, des techniciens, des manœuvres ou des employés de maintenance. Les ingénieurs ? Ils ne comptent que pour 10 %.

Investissement Québec me le confirme : aucune clause n’oblige les multinationales qu’on a attirées ici à mener la moindre activité de recherche et développement au Québec. Le laboratoire de Northvolt se trouve en Suède et les chercheurs qui y travaillent ne sont pas en train de magasiner des maisons à McMasterville.

Chez Investissement Québec, on insiste toutefois pour dire qu’une usine de batteries n’est pas une usine de boulons.

« C’est du manufacturier innovant, à haute valeur ajoutée, qui repose sur des techniques et des systèmes nouveaux », souligne Mia Homsy, vice-présidente, stratégies, main-d’œuvre et développement durable, chez Investissement Québec.

Pour tenter de générer de l’innovation avec la filière batterie, Québec a créé ce qui s’appelle la « vallée de la transition énergétique » – une zone d’innovation destinée à créer un « écosystème » (un mot toujours à la mode) d’innovation.

On veut mettre en lien des centres de recherche comme ceux de l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) ou le Centre national en électrochimie et technologies de l’environnement environnementales (CNETE) de Shawinigan avec le privé afin de créer des étincelles.

Sur le papier, l’idée est séduisante. Dans les faits, est-ce que la recette va lever ? Mme Homsy convient qu’il s’agit d’un « pari » – comme l’est, dit-elle, l’ensemble de la filière batterie.

Il est certainement enthousiasmant de voir qu’une entreprise comme Lithion Innovation, de Saint-Bruno-de-Montarville, a développé des procédés pour recycler les composants des batteries et vient d’inaugurer sa première usine. Mais l’exemple fera-t-il école ?

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le président de Lithion Innovation, Benoit Couture (à droite), en compagnie de membres du gouvernement, notamment du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon (au centre), la semaine dernière

Stéphane Drouin est vice-président, Achat québécois et développement économique, chez Investissement Québec. Il fait valoir que même si la filière batterie ne génère pas de recherche pure et dure, elle pourrait quand même servir d’électrochoc à notre productivité.

M. Drouin explique que les grandes multinationales qui s’installent chez nous auront besoin d’une myriade de fournisseurs et qu’elles souhaitent privilégier les acteurs locaux pour réduire leurs risques d’approvisionnement.

Nos PME pourraient en tirer profit, mais ce n’est pas gagné : ces multinationales exigeront des volumes et des standards de qualité très élevés.

« Tu es dans la Ligue nationale. Tu n’es plus dans le junior B de ton aréna de région », illustre M. Drouin. Selon lui, cela pourrait pousser bien des entreprises d’ici à investir dans de nouveaux équipements et de nouveaux procédés afin de se qualifier auprès des Northvolt et GM de ce monde. Cela viendrait assurément donner un élan à notre productivité.

« L’occasion est là et elle est très grande. Mais il va falloir que les entreprises québécoises se préparent. Il va falloir faire plus que lever la main et attendre les contrats », résume M. Drouin.

Northvolt assure de son côté vouloir tisser des partenariats avec le milieu de la recherche québécois. Je vous en reparlerai bientôt.

La filière batterie pourrait donc réellement propulser l’innovation et la productivité au Québec, mais ça n’arrivera pas tout seul. Il faudra en faire un projet collectif si on veut s’assurer que cette aventure ne se résume pas à une poignée de grosses usines d’assemblage venues bénéficier de nos subventions et de notre électricité pas chère.

1. Lisez l’entrevue avec Paul Desmarais fils du Journal de Montréal

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue