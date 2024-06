L’actualité bouge vite. Retour sur des nouvelles qui ont attiré l’attention cette semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

Céline se livre

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Céline Dion a entamé une série d’entrevues pour raconter sa vie avec la maladie de la personne raide.

Céline Dion a entamé cette semaine une série d’entrevues pour raconter le long calvaire qu’elle a vécu au cours des dernières années à cause du syndrome de la personne raide. À NBC, elle a notamment raconté avoir pris des mégadoses de Valium, qui auraient pu la tuer. « La superstar de la musique pop n’enfilait pas les Valium pour se geler la face ou pour planer, mais pour chanter au niveau élevé auquel elle a habitué ses fans. Ne pas décevoir, quitte à bousiller sa santé, dans le secret le plus opaque, ça brise le cœur à regarder », a réagi Hugo Dumas. TVA va aussi diffuser dimanche à 20 h un entretien accordé par la diva de Charlemagne. Le documentaire I Am : Céline Dion, lui, sera lancé le 25 juin sur la plateforme Amazon Prime Video.

Trouver l’asile dans Charlevoix

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur de nuit au Germain Charlevoix, Abdek Ismaël, à Baie-Saint-Paul

Fuir la Côte d’Ivoire pour La Malbaie, quitter Djibouti pour Baie-Saint-Paul… La Presse a rencontré deux demandeurs d’asile qui ont accepté de participer à un projet pilote dans Charlevoix pour les aider à travailler dans l’industrie touristique. Des occasions à saisir pour Laeticia Gnanki, préposée au Manoir Richelieu, et pour Abdek Ismaël, directeur de nuit au Germain Charlevoix. « C’est à Montréal que j’ai entendu parler du programme et je leur ai dit : “Sauvez-moi de Montréal !”, d’expliquer M. Ismaël au reporter Gabriel Béland. Je veux aller dans une région tranquille, une région francophone surtout. Je voulais sortir de la grande ville. »

Le pari risqué d’Emmanuel Macron

PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS Le président français, Emmanuel Macron, jeudi

Ébranlé par la victoire du Rassemblement national (RN), un parti à la droite de la droite, aux élections européennes du week-end dernier, le président français Emmanuel Macron a joué son va-tout en déclenchant des élections législatives. Un scrutin qui, espère-t-il, lui permettra de se remettre en selle. Or, son parti centriste pourrait mordre la poussière. Voici pourquoi : pour lui faire barrage, le très populaire RN compterait sur une alliance avec Les Républicains (ce qui est loin de plaire à tous les élus de la formation de droite de l’ancien président Nicolas Sarkozy). À gauche aussi, les Verts, les socialistes, les communistes et la formation La France insoumise s’allient dans l’espoir de remporter davantage de sièges. Si ces mariages de raison plaisent aux Français, le parti Renaissance d’Emmanuel Macron se retrouvera isolé au centre de l’Assemblée nationale après les votes du 30 juin et du 7 juillet.

Alice, Noah, Michel, Sylvie et les autres…

PHOTO LIUDMILA CHERNETSKA, GETTY IMAGES Retraite Québec a révélé la semaine dernière son palmarès des prénoms d’enfants les plus populaires en 2023.

Tradition annuelle oblige, Retraite Québec a révélé la semaine dernière son palmarès des prénoms d’enfants les plus populaires en 2023. Sans surprise, Noah et Liam, chez les garçons, et Alice et Florence, chez les filles, trônent au sommet. Fait nouveau, Retraite Québec a présenté pour la première fois le palmarès des noms les plus populaires chez… les nouveaux demandeurs de rente en 2023. D’un spectre à l’autre, en quelque sorte. Dans ce palmarès, on apprend que les nouveaux rentiers de 2023 ont plus tendance à se prénommer Michel, Daniel, Sylvie ou encore Johanne… Chez les nouveau-nés, on a assisté à un changement de garde chez les filles, alors que Florence et Alice ont tous deux devancé Emma, qui avait été le prénom féminin le plus populaire en 2021 et 2022. Chez les garçons, Noah conserve la tête pour la troisième année de suite.

Une plage en eaux troubles

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La plage de Batiscan

Situé sur le chemin du Roy, entre Trois-Rivières et Québec, Batiscan est l’un des plus beaux villages du Québec. Sa plage, par contre, est pas mal moins idyllique. Des conflits liés à son accès entre propriétaires riverains et gens du public durent depuis des années. Le photographe Hugo-Sébastien Aubert et la journaliste Ariane Krol sont allés sur place pour faire le point sur l’épineuse question de savoir à qui appartient le bord du fleuve Saint-Laurent. Une situation si tendue que le terme « plage » a disparu du dernier schéma d’aménagement de la MRC des Chenaux qui inclut la ville de Batiscan. « T’es dans un nid de guêpes, t’en aperçois-tu, de ça ? », a lancé un homme à nos reporters qui déambulaient sur une partie publique de ladite plage.

