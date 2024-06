Pierre Poilievre voit des incompétents partout. Pas gêné, le prétendant, et on cherche encore son œuvre à lui. Il lui faudra nous expliquer ses propres attributions avant qu’on lui donne raison.

À propos d’incompétence, je viens de découvrir un nouveau mot, un grinçant : kakistocratie.

Je ne l’ai pas trouvé par moi-même, je n’en ai pas les compétences. Ça me vient du Figaro, le quotidien français, sous la plume d’un dénommé Quentin Périnel, il y a plusieurs mois⁠1.

Il signe un article au sujet d’un livre d’une enseignante-chercheuse, Isabelle Barth : La kakistocratie ou le pouvoir des pires – Voyage au cœur de l’incompétence.

Je ne l’ai pas lu, mais le titre est appelant au possible. Il n’est pas distribué au Québec, et comme je me refuse de le commander sur Amazon, je devrai me rendre à Bordeaux pour le trouver à la magnifique librairie Mollat.

Vous me direz que ça me fera cher la page, mais j’avais besoin d’un alibi pour aller « prendre une brosse » à Bordeaux, et crécher au Château de Rouillac, le bungalow d’un ami vigneron, là-bas.

Si je reviens à cet « ovni linguistique », il est le lien entre deux mots grecs : kakistos, qui se traduit par le pire, et kratos, le pouvoir. Le pire et le pouvoir. La combinaison donne un nouveau genre humain : le kakistocrate.

Et non, il ne s’agit pas d’un volatile qu’on retrouve dans des environnements septentrionaux.

Quelques exemples de prototypes de mon cru, à titre pédagogique.

Le kakistocrate, et il sévit dans tous les domaines, est cette personne qui a franchi trop d’échelons et dont les responsabilités sont inversement proportionnelles à ses capacités professionnelles. Mais pour une raison qu’on ignore, à moins qu’on l’ait élu, il est en business.

Combien de fois dans vos vies avez-vous connu des incapables qui avaient atteint le principe de Peter dès la naissance ?

Comme ces supérieurs immédiats qui vous font, ou vous ont fait, suer durant votre carrière, qui croient avoir inventé l’eau tiède et dont la limite maximale des capacités était, selon vous, de tondre votre gazon.

Je sais, vous avez des flashs tout à coup. N’hésitez pas à m’écrire ça, je suis un voyeur impénitent, et on en reparlera peut-être…

Les plus spectaculaires des dernières années sont probablement ceux qui ont dirigé les opérations pour la création du système de paye Phénix ou de l’application ArriveCan, du gouvernement fédéral, ou l’implantation du système numérique SAAQclic de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Le top, comme on le dit à Paris.

Avouons que derrière tous ces cas, il peut y avoir des espèces de ministres kakistocrates, je vous laisse deviner. Un indice : ils ont tendance à tirer un subalterne sous l’autobus pour se protéger le bas du dos joufflu…

Dans les kakistos les plus crétins, il y a ce petit supérieur inférieur à cinq cents qui efface votre signature d’un rapport et le transmet à son patron, sans la remplacer par la sienne quand même, il ne ferait jamais ça, mais accompagné d’un mémo à son nom.

Ou le même qui suce vos idées, mais ne vous invite pas aux réunions avec ses supérieurs sur le sujet concerné, tout en les utilisant à son compte pour avoir l’air génial.

Ou ce prince des petites trahisons qui dévalorise ses subalternes à la petite cuillère, auprès de l’un et de l’autre, afin d’éliminer toute menace éventuelle pour son poste.

Ou ce prof qui fait se décarcasser ses étudiants du module de recherche sur une thématique, pour éventuellement publier le résultat de leurs travaux dans une revue professionnelle, ou un média, sous sa seule signature et faisant l’économie de mentionner la contribution de ses esclaves.

Ou ce jeune héritier fendant, à qui le paternel a transféré son entreprise, qui joue à l’empereur et qui sait tout, l’heureux homme.

Ou un maire, de Québec par exemple, qui embauche le roi des fumistes, Clotaire Rapaille, pour réaliser un joyeux flop aux frais de la princesse.

Mais là, bande de coquins, je sens que quelque chose vous tracasse, résonne dans votre tête. Quelque chose comme un homonyme. Allez, crachez le morceau !

La caquistocratie ! Voilà ! Le gouvernement du Québec qui cherche sa boussole, et ainsi le nord qu’il a perdu en chemin.

En effet, il est assez kakisto de défier la science et jouer à l’apprenti sorcier en se dessinant de nouveaux tracés de tramway ou de troisième lien, comme des enfants qui gribouillent sur le trottoir avec de la craie.

Je croyais avoir vu beaucoup de choses en politique, mais je suis probablement encore bien junior quand je constate que le gouvernement revient avec ce projet délirant de troisième lien.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le premier ministre François Legault, lors de l’annonce d’une nouvelle mouture du troisième lien, jeudi à Québec

Cette façon de prendre de nouveau les Québécois pour des ânes est renversante. Je réussis à me calmer en étant toujours aussi convaincu que ce projet ne se fera JAMAIS !

Mais comme si cela n’allait pas déjà assez mal, cette décision mettra encore plus à risque la réélection des députés de la CAQ à l’extérieur de la grande région de Québec, alors qu’il est mis de l’avant pour des raisons hippopotamesques, nous le savons tous, d’électoralisme.

Et pendant ce temps-là, les gens de la Côte-Nord attendent depuis des décennies pour un pont sur la rivière Saguenay qui relierait les deux rives de la route 138. On est ici un siècle en retard…

Misère ! Des fougères bien mal gérées.

Entre nous Deux dernières suggestions de lecture pour vos vacances. Léon Blum – Une vie héroïque, par Philippe Colin. Un livre-album sur cet homme d’exception, politicien français socialiste, Juif de naissance, qui dirigea la France brièvement à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Bouc émissaire du régime de Vichy, il fut déporté au camp de concentration de Buchenwald en 1940, mais réussit finalement à survivre à la Shoah. Des photos d’époque spectaculaires ! Munich 1938 – La paix impossible de Maurizio Serra. L’histoire passionnante, mais extrêmement détaillée, des dessous politiques et diplomatiques qui ont mené aux accords de Munich, qui ont fait croire à l’Europe qu’elle éviterait un nouveau conflit avec l’Allemagne.

