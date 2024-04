L’actualité bouge vite. Retour sur des nouvelles qui ont attiré l’attention cette semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

Tensions entre l’Iran et Israël

PHOTO TOMER NEUBERG, ASSOCIATED PRESS Le ciel d’Israël s’est illuminé au moment où s’est activé le système de défense aérien afin d’intercepter les missiles tirés depuis l’Iran, dans la nuit de dimanche à lundi.

Israël et l’Iran ont beau être des ennemis jurés depuis 45 ans, jamais la République islamique ne s’en était prise directement à l’État hébreu avant l’attaque de dimanche. C’est en réponse à la frappe du 1er avril contre son consulat à Damas, en Syrie, que l’Iran a lancé une attaque de drones et de missiles balistiques contre Israël. L’État hébreu a affirmé avoir intercepté, avec l’aide des États-Unis notamment, 99 % des plus de 350 projectiles. Jusqu’à la révolution islamique de 1979, Israël et l’Iran entretenaient des relations cordiales. Avec la chute du chah, cependant, les alliés sont devenus des antagonistes. Les deux pays sont entrés dans un conflit indirect, qui a eu cours des décennies durant. L’escalade de ce conflit pourrait rapidement se métamorphoser en guerre régionale au Proche et au Moyen-Orient, selon des experts interrogés par la journaliste Fannie Arcand.

Quand nos politiciens font peur au monde

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

« Je veux gouverner pour que le Québec reste le Québec », a annoncé François Legault, la semaine dernière. Une phrase chargée qu’a décortiquée Philippe Mercure. Les mots « pour que la France reste la France » ont d’abord été prononcés par Jean-Marie Le Pen, puis repris comme slogan de campagne par le candidat d’extrême droite Éric Zemmour en 2022, a-t-il rappelé. Cette semaine, Paul St-Pierre Plamondon a pour sa part affirmé que le « régime fédéral » à Ottawa « planifie ouvertement et explicitement notre déclin ». « On a l’impression que les chefs de la CAQ et du PQ se sont lancé le défi de voir qui est le meilleur au jeu “À soir, on fait peur au monde” », écrit le chroniqueur. Le discours du chef du PQ est effectivement alarmiste, a renchéri Isabelle Hachey, qui précise dans sa chronique que la peur n’est pas une condition gagnante pour remporter un troisième référendum. Au contraire, même, conclut-elle.

Objets écolos : attention à l’excès !

PHOTO GETTY IMAGES

Vos bouteilles d’eau et vos sacs réutilisables s’accumulent dans un tiroir ? Attention, vous n’êtes peut-être pas aussi écologique que vous le croyez. Selon une étude de Quantis, une bouteille en aluminium neuve devrait être utilisée de 10 à 20 fois pour compenser son impact environnemental contre celui d’une bouteille en plastique à usage unique, apprend-on dans un texte de Florence Dancause. Certains accessoires ne contrebalancent même jamais leurs impacts sur l’environnement malgré le nombre d’utilisations, comme les pailles en bambou et les emballages en cire d’abeille. C’est sans parler des sacs d’épicerie, qu’on oublie parfois lorsqu’on est arrivé à destination, ce qui nous force… à en racheter. Mélissa de La Fontaine, cofondatrice de la coopérative Incita, parle carrément de « reformater » son cerveau. On doit prendre conscience tout d’abord de nos habitudes d’achat et de nos besoins, dit-elle, et ensuite on peut se demander si on a vraiment besoin du nouvel objet écologique à la mode.

Trump jugé au criminel

PHOTO JANE ROSENBERG, REUTERS Esquisse de l’ancien président américain Donald Trump, assis aux côtés de ses avocats, lors de la sélection du jury de son procès criminel dans l’histoire de versement d’argent à l’ancienne star du porno Stormy Daniels, remontant à 2016.

On en parle depuis des mois… et Donald Trump aurait bien voulu s’en passer (ou à tout le moins reporter la chose à beaucoup plus tard), mais nous y voici : pour la première fois, un ancien président américain est jugé dans un procès criminel. À New York, raconte le correspondant Richard Hétu, des partisans et des adversaires de Trump s’étaient rassemblés lundi devant le tribunal pour le début de la sélection du jury. La cour doit déterminer si le politicien a falsifié des documents pour camoufler le versement, 12 jours avant l’élection qui l’a porté au pouvoir en 2016, de 130 000 $ US à l’actrice porno Stormy Daniels afin de garantir son silence sur une relation sexuelle avec lui. L’ancien président joue gros : il pourrait perdre de nombreux appuis s’il est déclaré coupable, laissent présager de nombreux sondages.

Le CH : où en est la reconstruction ?

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Mike Matheson (au centre) entouré de quelques-uns de ses coéquipiers du Canadien de Montréal, lors du dernier match de sa saison, mardi soir, au Centre Bell

La saison de misère du Canadien de Montréal est (enfin) terminée. Bien sûr, personne ne s’attendait à ce que l’équipe, en reconstruction, se qualifie pour les séries éliminatoires cette année. L’important, vous diront beaucoup d’admirateurs de la Sainte-Flanelle, était que l’équipe s’améliore cette saison. Dans l’ensemble, « il reste beaucoup à faire avant que le Canadien ne devienne un prétendant aux grands honneurs », constate le chroniqueur Alexandre Pratt. Peut-on espérer une participation aux séries dès l’an prochain ? « Ça semble être un objectif très ambitieux », estime le chroniqueur. Selon lui, « le Canadien devrait retrouver le chemin des séries d’ici trois ans ». Ceux qui s’ennuient des séries qui enflamment la ville au printemps devront prendre leur mal en patience…

