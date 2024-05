« Le Groupe d’investissement éthique demande au gouvernement canadien d'appliquer systématiquement des sanctions sur le financement de la fabrication de toutes les armes utilisées, par toutes les parties, dans le conflit israélo-palestinien actuel, étant donné les preuves significatives de violations du droit international et des droits de la personne », écrivent les cosignataires.

À la lumière du conflit israélo-palestinien dévastateur, nous, en tant qu'investisseurs canadiens consciencieux, voulons nous assurer que nos investissements respectent les droits de la personne, ce qui exige au minimum de cesser d'investir dans la fabrication d'armes lorsque nous avons la preuve que l'investissement sera probablement utilisé pour violer les droits de la personne.

Heidi Monk et Judith Bird Respectivement coordinatrice de l’engagement des actionnaires et secrétaire du Groupe d'investissement éthique*

Le Canada impose régulièrement des sanctions en réponse aux violations des droits de la personne, ce qui constitue l'un des outils de sa politique étrangère. Actuellement, des sanctions, allant de l'interdiction de l'assistance technique au gel des avoirs en passant par des restrictions à l'importation et à l'exportation, sont en vigueur pour 25 pays.

Par exemple, le gouvernement du Canada explique la raison d'être et le type de sanctions imposées à la Russie : « Des sanctions liées à la Russie ont été imposées en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales afin de répondre à la gravité de la violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine par la Russie, ainsi que les graves violations des droits de la personne qui ont été commises en Russie. [...] Le Règlement interdit également de fournir à la Russie ou à toute personne en Russie une assistance technique ou financière, des services techniques ou financiers ou un courtage ou d'autres services liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation d'armes et de matériel connexe.1 »

Nous croyons que des sanctions sur le financement de la fabrication d'armes, similaires à celles imposées à la Russie, devraient être imposées chaque fois et partout où il y a de sérieuses inquiétudes quant aux violations des droits de la personne. Il semble toutefois que le Canada applique ces sanctions de manière inégale.

Au cours des derniers mois, en Israël et en Palestine, il y a suffisamment de preuves que toutes les parties au conflit violent les droits de la personne et le droit international.

Les organisations de la société civile ont demandé instamment de mettre fin à l'exportation d'armes vers le conflit, ce que le gouvernement du Canada s'est récemment engagé à faire2,3.

En tant qu'investisseurs, nous avons pris conscience d'une autre façon, moins visible, dont le conflit est soutenu par le Canada, à savoir les investissements d'institutions financières canadiennes dans des fabricants d'armes opérant en Israël.

Cinq mois après le début du conflit, les informations disponibles, bien que difficiles à obtenir, indiquent que les principales institutions financières canadiennes, telles que la RBC, la Banque Scotia et la Banque TD, investissent probablement dans des sociétés liées à la fabrication de matériel militaire israélien4,5.6,7. Continuer à détenir de tels investissements suggérerait un refus ou une incapacité, de la part des banques, à prendre des mesures pour respecter les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de la personne, qui expliquent que « les entreprises devraient respecter les droits de l’homme. Cela signifie qu’elles devraient éviter de porter atteinte aux droits de l’homme d’autrui et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme dans lesquelles elles ont une part8 ».

La Banque Scotia, par exemple, possède 1832 Asset Management L.P. (1832 AM), un fonds qui détient des actions du plus grand fabricant d'armes israélien, Elbit Systems9,10, 11. La Banque Scotia affirme qu'elle n'a aucun contrôle sur les décisions d'investissement indépendantes du gestionnaire du fonds 1832 AM12, malgré le fait que le fonds soit désigné comme un Fonds Scotia, parce que le fonds est une entité juridique distincte.

Il est difficile d'accepter que la Banque Scotia, en tant qu'unique propriétaire du fonds, n'ait aucune responsabilité ou influence sur ces décisions. Il est probable que d'autres institutions financières s'exonèrent de leur responsabilité de la même manière, en utilisant les failles juridiques existantes.

Cette situation est possible en raison de l'imposition inégale de sanctions. D'une part, le Hamas figure sur la liste des organisations terroristes au Canada depuis 2002 et, d'autre part, des sanctions ont été récemment imposées à des dirigeants du Hamas, ce qui signifie qu'il est interdit aux Canadiens d'entretenir des relations financières avec eux13. Les investisseurs canadiens ne risquent donc pas de financer par inadvertance l'armement du Hamas.

En revanche, aucune sanction de ce type n'a été imposée pour le financement de la fabrication d'armes israéliennes. Par conséquent, les institutions financières canadiennes proposent des fonds communs de placement qui investissent dans des sociétés israéliennes telles qu'Elbit Systems, qui fabriquent des armes en Israël. Ce fait étant largement occulté, les Canadiens investissent de bonne foi dans ces fonds communs de placement, souvent sans savoir qu'ils détiennent des fabricants d'armes israéliens dans leur portefeuille.

Si des sanctions étaient imposées aux fabricants d'armes qui vendent des armes à toutes les parties au conflit – jusqu'à ce que les risques importants de violations des droits de la personne cessent – alors, indépendamment des structures juridiques complexes, les banques, les gestionnaires de fonds et les fonds de pension seraient obligés par la loi de désinvestir.

Le Groupe d’investissement éthique demande au gouvernement canadien d'appliquer systématiquement des sanctions sur le financement de la fabrication de toutes les armes utilisées, par toutes les parties, dans le conflit israélo-palestinien actuel, étant donné les preuves significatives de violations du droit international et des droits de la personne.

En l'absence de telles sanctions, nous, investisseurs de conscience, examinerons attentivement nos investissements et exprimerons nos inquiétudes quant à tout investissement susceptible de soutenir les crimes de guerre et les violations des droits de la personne en cours. Nous appelons les autres investisseurs à faire de même.

*Au nom des membres du Groupe d’investissement éthique

