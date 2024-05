Si on referme une plaie sans l’avoir au préalable bien désinfectée, il y a de fortes chances que l’infection se propage, au risque de provoquer un mal encore plus grand que la blessure initiale.

Éric-Pierre Champagne Président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec

C’est l’une des définitions, moins connue il faut dire, de l’expression « laisser entrer le loup dans la bergerie », à laquelle j’ai pensé en assistant à un symposium organisé par la gouverneure générale du Canada, le 11 avril dernier.

À l'approche de la journée internationale de la liberté de la presse, ce vendredi 3 mai, il m’apparaît opportun de revenir sur cette rencontre dont on a très peu parlé dans les médias.

Une centaine de personnes de partout au Canada avaient été invitées à cette journée de réflexion intitulée « Construire un monde numérique sain et respectueux ». J’y représentais la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).

Une rencontre fort intéressante où nous avons entendu des témoignages troublants de diverses personnalités, surtout des femmes, victimes de harcèlement et de haine en ligne. Un phénomène que nous connaissons malheureusement trop bien à la FPJQ.

Toute la journée, de (trop) nombreuses personnes sont venues témoigner des effets pernicieux de la haine en ligne.

Il a également été question de solutions, comme celle déployée par la Fondation des gardiens virtuels et ses travailleurs de rue numériques. Un concept fort intéressant.

Alors que la journée tirait à sa fin, de nombreuses mains étaient toujours levées, un signe de l’intérêt certain des invités pour les sujets abordés à Rideau Hall ce jour-là. On ne prendrait plus de questions, a-t-on indiqué, avant de laisser le micro… au patron de Facebook au Canada pour un dernier commentaire.

L’intervention de Kevin Chan a immédiatement suscité un malaise dans la salle. Un malaise que j’ai moi-même ressenti en l’écoutant expliquer que nous faisions face à un problème complexe et qu’il fallait tous travailler ensemble pour trouver des solutions.

Encore une fois, le loup était bel et bien entré dans la bergerie.

Kevin Chan a raison. Le harcèlement et la haine en ligne sont des problèmes délicats, qui requièrent la collaboration de tous les acteurs de la société dans l’espoir de trouver des solutions durables. Tout comme la désinformation et la polarisation grandissante dans un monde de plus en plus complexe sont devenues d’importants enjeux de société.

S’il faut travailler tous ensemble pour faire face à de tels enjeux, tous les acteurs ne sont pas sur un pied d’égalité au départ de cette course à obstacles. Les patrons de Facebook (et de Meta) aimeraient évidemment nous convaincre du contraire, un peu comme les sociétés pétrolières qui veulent nous parler des responsabilités individuelles pour faire face aux changements climatiques. Au même moment, ces mêmes sociétés font du lobby en coulisses pour continuer à extraire du pétrole jusqu’à la dernière goutte.

La question qui se pose ici : est-ce que Facebook et sa maison-mère, Meta, sont des citoyens corporatifs exemplaires, au point d’être invités par la gouverneure générale du Canada à un évènement officiel à Rideau Hall ?

PHOTO TRANSMISE PAR REUTERS Un exemple de contenu journalistique bloqué par Meta/Facebook

La vérité, c’est que partout dans le monde, Meta collectionne les scandales, tout comme les poursuites sur de nombreux sujets d’intérêt public. La position dominante des géants du web est aussi une problématique sérieuse dans nos sociétés ultra-connectées. Enfin, ces mêmes géants sont également en train d’asphyxier des écosystèmes médiatiques dans plusieurs pays, dans une indifférence quasi généralisée.

C’est dans ce contexte qu’il m’apparaît plus que douteux qu’on déroule encore le tapis rouge aux dirigeants de Meta, qui mettent tout en œuvre pour protéger leurs intérêts corporatifs avant l’intérêt public.

Pendant que Kevin Chan nous parlait de l’importance de travailler ensemble pour le bien commun, son entreprise bloque depuis plusieurs mois les contenus des médias sur ses plateformes. Tout ça pour éviter de payer des redevances aux médias canadiens en vertu de la loi C-18.

Pourtant, si l’on fie à l’entente intervenue entre Google et le gouvernement canadien, Meta aurait probablement à verser 40 millions de dollars par année aux médias, qu’il prive d’importants revenus publicitaires grâce à une position dominante partagée avec Google.

Selon ses derniers résultats financiers, Meta a pourtant vu son chiffre d’affaires grimper de 27 %, à 36,5 milliards de dollars américains pour les trois premiers mois de l’année 2024, pendant que son bénéfice net a carrément doublé à 12,4 milliards de dollars américains.

Que Meta priorise les dollars avant tout n’est pas une grande surprise. Que ses dirigeants essaient de nous faire croire qu’ils lavent plus blanc que blanc, afin d’éviter toute intervention gouvernementale dans ses affaires, ce n’est pas une stratégie si différente de celle de bien d’autres multinationales.

Et puis, pourquoi diable changeraient-ils d’approche ? Même si Meta bloque les médias au Canada, qu’il laisse la désinformation empoisonner ses plateformes, c’est business as usual dans ses affaires canadiennes. Vous voulez le micro, M. Chan ? Le voici, prenez tout votre temps…

