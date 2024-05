Aujourd’hui, nous unissons nos voix pour exprimer un appel à l’engagement collectif. Nous faisons face à un moment déterminant de l’histoire de Montréal. Les défis maintes fois exprimés par nos festivals et évènements, les cris du cœur des associations professionnelles qui représentent nos créateurs et créatrices ainsi que la récente manifestation des artistes en arts vivants témoignent de la fragilité de notre scène artistique et culturelle.

Yves Lalumière Président-directeur général, Tourisme Montréal

Nathalie Maillé Directrice générale, Conseil des arts de Montréal

Montréal se positionne comme l’une des métropoles culturelles les plus importantes en Amérique du Nord et sans contredit au monde. Son tissu événementiel constitue le cœur battant de l’expérience des visiteurs et des Montréalais, insufflant vitalité à toute notre économie. L’effervescence culturelle montréalaise nous distingue des autres villes de taille similaire dans notre centre-ville, certes, mais également dans tous les quartiers où elle se déploie. Les organismes artistiques, les institutions culturelles et les festivals contribuent à la santé de tout un réseau qui en dépend.

Piliers essentiels de l’économie touristique de Montréal, les arts et la culture apportent une contribution cruciale à son dynamisme.

En 2023, 40 % des 11 millions de touristes qui nous ont visités ont spécifiquement choisi notre destination pour son offre culturelle. Leur niveau de satisfaction à l’égard des évènements et festivals atteint un taux impressionnant de 93 %.

Ces données prouvent l’interdépendance vitale entre la culture et le tourisme ; une relation non seulement mutuellement bénéfique, mais également déterminante pour l’attractivité de Montréal.

Les organisations que nous dirigeons accompagnent et soutiennent les artistes au quotidien. Nous sommes témoins de leur engagement indéfectible et nous en reconnaissons la valeur. Le Conseil des arts de Montréal et Tourisme Montréal injectent quelque 30 millions annuellement pour soutenir spécifiquement la vitalité artistique de la métropole. Montréal doit impérativement continuer d’imposer sa marque en offrant une expérience renouvelée, mais il ne peut y arriver seul.

L’île de Montréal compte quelque 21 000 artistes, soit près de la moitié des artistes au Québec. On estime que 8 % de la population active montréalaise est liée aux arts, à la culture et au patrimoine, et ce sont ces travailleuses et travailleurs qui portent notre culture – et notre réputation de métropole culturelle – à bout de bras. Nous avons la responsabilité de leur insuffler de l’espoir, de leur faire confiance et de les appuyer.

Aujourd’hui, les artistes s’essoufflent et nos festivals risquent de disparaître sous le poids d’un statu quo obsolète. Il est temps d’explorer de nouveaux modèles de financement et de fonctionnement pour éloigner, voire éliminer les menaces récurrentes.

Les prochaines années demanderont, encore une fois, une bonne dose de créativité, de courage, mais surtout de vision et d’investissements collectifs. Nous devons reconnaître que la vitalité artistique dépend de l’engagement et du soutien de tous les acteurs de notre société.

Mobilisons-nous. Gouvernements, partenaires publics, privés, commanditaires, philanthropes, citoyennes et citoyens, nous avons tous un rôle à jouer dans ce défi d’avenir. Ensemble, nous pouvons faire de Montréal une destination culturelle encore plus vibrante, et ce, de façon durable. Engageons-nous à soutenir les arts, notre culture et ainsi toute notre communauté. Car l’avenir de notre ville est entre nos mains.

