PHOTO GREG BAKER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Aux États-Unis, la Chambre des représentants a récemment adopté un projet de loi pour forcer l’entreprise chinoise ByteDance à vendre le réseau social TikTok, à défaut de quoi celui-ci sera interdit sur le sol américain.

La menace TikTok

Comment un réseau social en apparence inoffensif comme TikTok peut-il représenter une menace pour la sécurité au point que la Chambre des représentants américaine ait adopté un projet de loi pour forcer ByteDance à s’en défaire ? Des experts interrogés par le chroniqueur Alexandre Sirois mettent en lumière sa proximité avec le régime chinois, qui utilise le réseau social comme outil de propagande et d’espionnage. N’en déplaise à ses nombreux utilisateurs, la question se pose : faut-il interdire TikTok de ce côté-ci de la frontière ?

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Québec a choisi de dépenser 870 millions pour doter le Stade olympique d’un nouveau toit rigide.

Ce cher toit

870 millions. C’est le coût estimé d’un nouveau toit rigide sur le Stade olympique pour lequel le gouvernement Legault s’est récemment engagé. Et s’il existait une autre option ? Notre chroniqueur Vincent Brousseau-Pouliot a appris qu’en 2012, le Parc olympique avait évalué qu’un Stade hivernisé sans toit serait 10 fois moins coûteux, selon un document interne qui n’a jamais été rendu public. Questionnée à ce sujet, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, n’a pas voulu dire si son gouvernement a considéré cette possibilité.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Alors que l’inventaire gonfle, les consommateurs pourront-ils profiter d’une baisse de prix des véhicules ?

Véhicules : finies les pénuries !

Les bonnes nouvelles pour le portefeuille sont rares et celle-ci risque de faire sourire les automobilistes : notre chroniqueuse Marie-Eve Fournier rapporte que la pénurie de véhicules – autant d’occasion que neufs – s’est enfin résorbée, ce qui laisse présager des factures allégées. Sur le site AutoHebdo.net, 35 % des modèles de véhicules d’occasion ont enregistré une baisse de prix en janvier, et le recul s’est poursuivi en février. Du côté des véhicules neufs, les stocks sont à la hausse, mais les prix n’ont pas encore reculé. Quel est le prix moyen des véhicules neufs affichés sur AutoHebdo.net en février ? 65 424 $. De quoi faire sursauter ceux et celles qui n’ont pas magasiné de véhicule ces dernières années.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Avec les petits quotas imposés aux pêcheurs d’ici, le prix de la crevette nordique locale pourrait augmenter.

Adieu, crevettes de Matane ?

La crevette de Matane devra-t-elle changer de nom ? La plus vieille usine de transformation de crevettes du Québec, Fruits de mer de l’Est à Matane, ferme ses portes. Dans l’estuaire du Saint-Laurent, les stocks sont à leur plus bas niveau depuis plus de 30 ans, en raison du réchauffement des eaux. Une pénurie de main-d’œuvre étrangère explique aussi la fermeture de l’usine (et met également en péril le début de la pêche au crabe). Le prix des guédilles aux crevettes va-t-il monter en flèche ? La réponse viendra la semaine prochaine, à l’issue de négociations pour établir la valeur du petit crustacé.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Les Québécois seraient au sixième rang des peuples les plus heureux de la planète, selon des données tirées du plus récent Rapport annuel sur le bonheur.

Les Québécois parmi les plus heureux sur Terre

Oui, il y a la crise du logement, les listes d’attente en santé et la pénurie d’enseignants, mais le moral des Québécois tient bon. Au point qu’où ils se situeraient au sixième rang des peuples les plus heureux de la planète, selon des données utilisées pour la préparation du plus récent Rapport annuel sur le bonheur. Les Québécois sont plus heureux que les autres Canadiens, les Britanniques, les Américains et les Français, notamment. Et qui remporte la palme du bonheur ? Les Finlandais, apprend-on dans une chronique de Vincent Brousseau-Pouliot. À méditer (idéalement avec le sourire) en attendant le retour des beaux jours…

