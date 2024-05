« Je vais dire quelque chose de terrible, mais, pour moi, le plan du Hamas se déroule comme prévu. »

Vincent Lemire, historien français spécialiste de Jérusalem, aurait certainement préféré avoir tort. Il avait prédit, dès après les massacres perpétrés par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier, que l’État hébreu allait tomber dans un piège. Et l’histoire lui a donné raison.

Le Hamas souhaitait notamment « abîmer durablement l’image d’Israël dans la communauté internationale et fragiliser l’alliance avec les États-Unis », estime-t-il.

C’est exactement ce qui est en train de se passer.

« L’image d’Israël n’a jamais été aussi dégradée, ce qui est un paradoxe incroyable, mais qu’on pouvait anticiper », dit-il. Il ajoute que la situation actuelle « est très grave et va avoir des incidences très lourdes pour l’avenir et pour la sécurité d’Israël ».

Mais le constat de l’historien ne s’arrête pas là. Il souligne, parallèlement, que le plan de « l’extrême droite israélienne » se déroule également comme prévu.

Rendre la bande de Gaza inhabitable et espérer qu’une bonne partie de la population va partir vers l’Égypte, c’est le plan. Et c’était le plan dès le samedi 7 octobre au soir. Vincent Lemire, historien spécialiste de Jérusalem, à propos de l’extrême droite israélienne

Il fait d’ailleurs remarquer que certains ministres du gouvernement de Benyamin Nétanyahou l’ont déclaré de façon explicite, en janvier dernier, pendant un rassemblement à Jérusalem.

« Itamar Ben-Gvir a dit au micro que la seule solution était la déportation massive des habitants de Gaza. Bezalel Smotrich a dit que l’idéal serait d’arriver entre 100 000 et 200 000 habitants à Gaza. »

Pour rappel : il y a actuellement plus de 2 millions de Gazaouis sur ce territoire de 360 km2.

« Entre 35 et 40 % de la population palestinienne vit à Gaza, il faut le dire pour les lecteurs. C’est un tout petit morceau quand on regarde sur la carte, mais c’est un gros tiers de la population. »

L’approche de Vincent Lemire, vous l’aurez remarqué aussi bien que moi, est pédagogique.

Et ce n’est pas seulement le cas en entrevue.

L’historien, de passage au Québec cette semaine pour participer au Festival international de journalisme de Carleton, est l’auteur (avec Christophe Gaultier) d’une bande dessinée sur l’histoire de Jérusalem. J’y reviendrai sous peu.

Mais laissons-le d’abord terminer son analyse de la situation actuelle à Gaza.

À la lumière des faits récents, l’historien estime qu’« on est obligé de valider ce qui s’est passé à la Cour internationale de Justice » (CIJ). Saisi par l’Afrique du Sud, le tribunal a appelé l’État hébreu à empêcher tout acte éventuel de « génocide ».

« Le premier mandat de la Cour internationale de justice, c’est la prévention du génocide. Avant la punition du génocide. Ça veut dire qu’elle doit se saisir du sujet avant que ça arrive », dit-il.

Dans les circonstances, elle ne pouvait donc pas faire autrement que de se pencher sur la question, estime l’expert.

« La deuxième chose, c’est que la définition du génocide pour la CIJ est très extensive. Une définition que les Israéliens ont d’ailleurs validée au moment de l’adoption de la Convention [sur le génocide] après la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est pas seulement l’extermination physique d’une population. Un déplacement massif de populations, rendre un territoire inhabitable, c’est une politique génocidaire. C’est aussi une partie de pédagogie qu’on doit faire parce qu’il y a beaucoup de lecteurs, notamment juifs, notamment israéliens, qui sont très choqués qu’on puisse accuser Israël de génocide. »

L’approche de Vincent Lemire est populaire. Sa bande dessinée Histoire de Jérusalem est un succès colossal en libraire : quelque 280 000 exemplaires vendus.

Ça ne m’étonne pas le moins du monde. Le livre répond visiblement à un désir de comprendre un conflit complexe.

Les gens avaient sans doute besoin de sortir un peu du traumatisme, de la sidération du 7 octobre, et de reprendre les choses très en amont et sur des problématiques très larges. Conflits interreligieux, ce qu’est cette région, pourquoi est-elle disputée, pourquoi Jérusalem est un peu l’œil du cyclone… Vincent Lemire, historien spécialiste de Jérusalem

Histoire de Jérusalem est l’adaptation d’un essai publié quelques années plus tôt. On retrouvera aussi sous peu, en librairie au Québec, l’adaptation d’une balado conçue avec Thomas Sénégaroff sur « l’anatomie » du conflit israélo-palestinien.

Là encore, il s’agit d’un effort de vulgarisation. L’évolution du conflit est racontée avec des explications simples, des cartes, des infographies, etc.

Je prononce le mot « vulgarisation » devant lui, mais il me dit préférer « restitution ». En tant qu’universitaire payé par l’État (français), il s’estime redevable au public.

Il croit aussi que son rôle d’expert, à l’heure actuelle, est de « créer du lien ». La publication de sa bande dessinée s’inscrit dans cette démarche.

Créer du lien ?

« Ça veut dire les arabophones et les musulmans vont découvrir l’histoire juive de Jérusalem. Pour beaucoup, ils me disent : “Ah, mais on ne savait pas que c’était si important pour les Juifs !” Ceux qui la lisent en hébreu vont découvrir l’histoire islamique de Jérusalem alors qu’ils pensent que ce n’est pas vrai, que c’est de la propagande du Hamas. Et on va leur montrer que non. La culture islamique, le lien islamique à Jérusalem, il est très fort. Et les chrétiens qui lisent cette BD apprennent beaucoup sur le judaïsme et sur l’islam. C’est ça, créer du lien. »

Il poursuit en racontant ce qu’il qualifie de « plus beau compliment » qu’on lui ait fait au sujet de cette bande dessinée.

C’est des gens, soit par courriel ou dans des dédicaces, soit des femmes voilées ou des juifs très religieux, qui me disent : “On a découvert le récit de l’autre et on s’est senti accueilli.” Vincent Lemire, historien spécialiste de Jérusalem

C’est en droite ligne avec la réponse qu’il avait offerte, plus tôt, quand je lui avais demandé comment l’histoire de Jérusalem éclaire ce qu’on vit actuellement.

« La morale de l’histoire de cette BD quand on l’a refermée, c’est que Jérusalem appartient à tout le monde. Dans l’histoire, personne n’a jamais réussi à s’approprier cette ville exclusivement », souligne-t-il.

« L’enseignement de l’histoire de Jérusalem, c’est ça. Cette ville et cette région doivent forcément être partagées. Ce n’est pas une posture morale, ce n’est pas une posture éthique, c’est une posture d’historien. »

Histoire de Jérusalem Vincent Lemire et Christophe Gaultier

Éditions Les Arènes

253 pages

Qui est Vincent Lemire ? Historien français, il enseigne actuellement à l’Université Gustave-Eiffel de Paris.

Il a été à la tête du Centre de recherche français à Jérusalem pendant quatre ans, de 2019 à 2023.

Sa bande dessinée Histoire de Jérusalem (rédigée avec Christophe Gaultier) a été publiée en 2022.

