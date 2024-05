En février, je suis allé assister à quelque chose qui a fait lever les sourcils de beaucoup de gens de mon entourage : un match de lutte de la NSPW. Bien sûr que mes amis ont trouvé l’idée assez inusitée : F-O, le gars d’orchestre, le fan de musique classique et de spectacles de drag queens qui va à la lutte !

Pourtant, ce genre d’évènement a un quelque chose qui me fascine. Le temps d’une soirée, on tourne son cerveau à off le temps d’embarquer dans l’univers. On se laisse embarquer dans cette simplicité d’avoir un bon et un méchant clairement définis et de savoir qui on doit supporter.

Mais une chose m’a renversé (au sens figuré) ce soir-là. Ou plutôt une personne. Matt Sparkle.

Quelle ne fut pas ma surprise de voir apparaître, au sein de cette ambiance qu’on pourrait imaginer bourrée de virilité, ce personnage d’un autre univers. Ce lutteur à l’homosexualité clairement assumée et affichée qui vient bousculer les stéréotypes qu’on peut se faire de la lutte.

Quelle ne fut pas ma surprise de voir que sa présence, pour beaucoup, n’avait rien d’extraordinaire. C’était un lutteur flamboyant comme on peut en trouver plusieurs.

Toutefois, la surprise la plus agréable, qui est venue abattre mes préjugés sur l’univers de la lutte, restera le soutien qu’il avait de la foule tout au long de cet affrontement. Et au centre de tous ces gens qui criaient des insanités pour encourager Matt Sparkle, j’étais chamboulé. Chamboulé de voir que dans un univers qu’on pourrait imaginer aux antipodes de l’univers LGBT, il y a une telle acceptation, un tel soutien de la communauté.

PHOTO TIRÉE D’INSTAGRAM L’auteur se réjouit de constater que pour la foule, Matt Sparkle est un lutteur flamboyant parmi d’autres.

Cette communauté qui a dû endurer beaucoup au cours de la dernière année. Cette communauté qui a vu un ministre de l’Éducation considérer que s’ingérer dans les toilettes mixtes était un dossier prioritaire de l’édifice en ruine qu’est le réseau de l’éducation au Québec. Cette communauté qui a vu des politiciens et des personnalités médiatiques casser du sucre sur son dos pour mousser un narratif qui exacerbe l’ignorance et la haine à son égard. Cette communauté qui a vu son droit à la dignité et à l’égalité devenir un sujet de débat. Cette communauté qui a vu ces droits être tournés au ridicule et mis en opposition au « gros bon sens ».

Un peu plus près de l’objectif chaque année

Pourtant, malgré tous ces reculs, la NSPW et Matt Sparkle m’ont donné espoir. Comme professeur, comme humain, comme membre de la communauté LGBTQ+. L’espoir qui nous rappelle qu’on peut créer une société meilleure et que, bien qu’on aimerait y arriver plus rapidement, on peut tendre vers une société plus acceptante de sa diversité sexuelle. Un espoir qui me fait croire que le 17 mai atteint un peu plus son objectif chaque année.

Et comme prof, je ne peux que m’inspirer de cet évènement pour dire à mes élèves ce que la foule a implicitement exprimé à Matt Sparkle ce soir-là et ce que je souhaiterais tant que notre société dise clairement à notre communauté LGBTQ+ (en particulier à nos jeunes trans) : tu es reconnu et tu es apprécié comme tu es.

Que tu ailles à l’encontre des stéréotypes qu’on assume de toi, tu es le bienvenu dans ma classe.

Que ton orientation sexuelle, ton identité de genre ou ta personnalité ne correspondent pas aux normes, tu es bienvenu dans ma classe et tu y seras en sécurité.

Que ton expression de toi viennent me déstabiliser dans mes habitudes, tu es bienvenu dans ma classe et tu seras reconnu pour ce que tu es et ce que tu y apportes.

Qu’une ribambelle de personnalités publiques tente de diminuer ce que tu es par leurs agissements réactionnaires et leurs propos d’un autre siècle, tu es bienvenu dans ma classe et ton droit à la dignité est sacré.

Et comme Matt Sparkle à la NSPW, tu seras reconnu, apprécié, valorisé et aimé pour ce que tu es. Parce que c’est en permettant à nos étoiles de briller qu’on laissera leur lumière nous éclairer.

