Les autrices s'adressent au ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault et au ministre de l’Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette

Isabelle Sénécal, Lyne Lefebvre et Élisabeth Greene Membres du collectif Mères au front

Le jeudi 11 juillet 2024, nous apprenions avec consternation qu’une grande flaque noirâtre et visqueuse flottant sur le précieux fleuve Saint-Laurent s’était échouée sur les rives à Pointe-aux-Trembles dans l’est de Montréal. Cette nappe faisait plusieurs centaines de mètres et s’étendait entre les boulevards du Tricentenaire et Saint-Jean-Baptiste. Elle avait souillé le fleuve, de même que plusieurs dizaines de mètres de berges et de sa végétation. De plus, d’autres flaques, appelées « nappes de pollution » par la Garde côtière canadienne, auraient été signalées, les jours précédents cet événement. La première, le 9 juillet dans le port de Montréal et plusieurs autres à différents endroits, et ce, jusqu’à Varennes.

Le ministère de l’Environnement aurait confirmé avoir été informé de la situation le matin du 11 juillet. 1 La Garde côtière canadienne avait alors embauché une firme privée pour intervenir rapidement afin de limiter les dommages. La Ville de Montréal avait envoyé une équipe d’inspection. Tous semblaient œuvrer pour résoudre la situation avec diligence.

Quatre jours plus tard, soit le lundi 15 juillet, le ministère de l’Environnement du Québec annonçait suspendre les recherches visant à identifier la source du déversement. 2 Entre-temps, les analyses avaient confirmé qu’il s’agissait d’huile à moteur usée. Jusqu’alors, l’Agence fédérale affirmait poursuivre son enquête afin de déterminer la source de cette fuite. 19 000 litres d’eau et d’hydrocarbures combinés avaient été récupérés jusqu’alors. De la végétation et des oiseaux souillés ont été observés dans la région. Des poissons et des oiseaux morts ont été ramassés. La Garde côtière canadienne et Urgence Marine Environnement tentaient aussi d’élaborer un plan pour réhabiliter le rivage pollué.

Depuis le 15 juillet, il semble ne plus rien y avoir à ce sujet dans les journaux. Combien de litres d’eau et d’hydrocarbures combinés ont été récupérés ? Qu’en est-il du nettoyage et de la réhabilitation des rivages ? Quelle est l’évaluation des dommages sur la faune, la flore ? La zone souillée en était une fréquentée par le chevalier cuivré qui est protégé par la loi sur les espèces en péril du Canada. Il semblerait que son habitat n’était pas touché. Est-ce confirmé ? Où en est la recherche sur la source du déversement ?

Dernièrement, le Centre d’excellence en prospectives du Canada, Horizons de politique Canada, nous rappelait l’importance de protéger la biodiversité en publiant un rapport dans lequel se trouvent deux listes importantes : la liste des dix perturbations les plus probables et celle des dix perturbations ayant le plus d’impact, sur un horizon de moins de 10 ans. Dans ces deux listes, le risque suivant : « La biodiversité disparaît et les écosystèmes s’effondrent », est situé en deuxième place.

Quelle est la valeur de lois visant à protéger l’environnement si tous les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre ne sont pas déployés ? Par ailleurs, ne pas investir les efforts nécessaires afin d’identifier les sources de contamination augmentera les risques de récidive.

Enfin, selon la Convention d’Aarhus, le droit à un environnement sain reconnu par l’ONU repose sur trois piliers qui sont le droit à l’information, le droit du public à participer au processus décisionnel et l’accès à la justice. Au nom du droit à l’information, comment vos gouvernements comptent-ils nous informer de ce qui a été fait par vos ministères, et des résultats ?

Au nom de la biodiversité, de tout le vivant, nous vous demandons donc, Monsieur Guilbeault et Monsieur Charette, que tout soit mis en œuvre pour réparer les dommages causés au fleuve Saint-Laurent, à sa faune et sa flore sans plus tarder, et d’identifier la source de ce déversement afin d’éviter que cela ne se reproduise. Nous nous attendons à ce que vous ne négligiez aucune expertise, ni analyse, qu'elles proviennent de groupes environnementaux, de la communauté scientifique, de mouvements citoyen·ne·s ou du ministère.

