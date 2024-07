Tentative d’assassinat contre Donald Trump Une image lourde de sens

La photo montre Donald Trump debout sur une scène, entouré d’agents du Secret Service qui le protègent. L’oreille visiblement blessée, du sang sur la joue, il lève le poing en l’air et regarde la foule et les caméras. Un drapeau américain flotte au-dessus de la scène, à l’envers. Cette image circulera beaucoup dans les médias et sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines et probablement jusqu’à l’élection présidentielle de novembre, influençant les perceptions et les discours publics. Analyse.