Personne, personne ne manque d’imagination. La preuve : on s’est tous déjà acheté quelque chose dont on n’avait pas vraiment besoin – on s’est, pour ainsi dire, « créé » un besoin.

Jules Faulkner Leroux Facteur et auteur (et coureur occasionnel)

Il n’y a pas plus puissant, comme création de besoins pour justifier un achat, que l’excuse de sa propre « santé » pour nous laisser aller à de telles dépenses. On ne dépense pas, on investit. Sur nous. Une dépense intelligente et légitime. Ajoutez à cela un rabais et le bouton « Achetez » est cliqué plus rapidement que Lucky Luke ne saurait dégainer son pistolet.

J’ai acheté, il y a tout juste quatre ans, en juillet 2020, mon Apple Watch série 3 dans de telles circonstances. C’était la pandémie. Parce qu’on ne pouvait plus aller dehors, tout le monde voulait y aller. Parce que je n’étais pas en forme, il me fallait un outil pour me motiver.

Parce que l’Apple Watch 3 était en solde, je l’ai considérée. Je n’avais pas « besoin » de payer plus pour la toute nouvelle série 5. Le rabais s’appliquait également sur l’édition spéciale Nike : c’était ce signe des étoiles (bon, OK, ce signe des marketeux) qui m’a fait dégainer mon portefeuille : le programme Nike Run Club était installé par défaut sur la montre, outil précieux d’investissement sur moi qui allait monitorer tout les progrès que j’allais bientôt faire : distance, rythme cardiaque, allure moyenne, calories… Bref, un achat tout à fait raisonnable et raisonné.

Avaler les kilomètres à petites bouchées

Durant les mois qui suivirent, je me mis donc à la course à pied. Essentiellement de petites distances : 5 à 7 kilomètres, le minimum nécessaire pour bénéficier de l’exercice cardiovasculaire sans toutefois trop hypothéquer mes articulations à long terme. Avec ma montre intelligente et le programme au Swoosh™️ reconnaissable, je débloquai ainsi des trophées, des badges, des défis ainsi qu’un code de couleurs exclusif après tant de kilomètres courus.

En courant, je regardais souvent ma montre, qui en savait plus sur moi que moi-même. J’avalais les kilomètres deux, trois, parfois quatre fois par semaine, et si j’osais prendre une petite pause, ma montre envoyait un message sur mon cell : « Pensez à tous les bienfaits que vous apporterait une run. » Sentiment de culpabilité.

Tout le truc aurait pu rapidement virer de façon assez malsaine. Mais il n’y a pas longtemps est arrivé ceci : l’application Nike Run Club a cessé d’être prise en charge sur ma vieille… Apple Watch édition Nike.

Je cours encore, mais moins régulièrement qu’avant – c’est que je marche aussi beaucoup au travail. Et quand je vais courir, je regarde les arbres, la lumière qui danse sur la rivière, les oies qui squattent les rives, les familles qui se font un barbecue.

Je regarde beaucoup moins ma montre, en tout cas. Et avec le recul, j’aime mieux ça comme ça. Il y a de ces trucs qui peuvent être de bons outils, mais qui ne doivent pas devenir des béquilles. Pour les bidules électroniques, il est bon de pouvoir compter sur leur obsolescence programmée pour se le rappeler.

