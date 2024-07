Marc-André Villard Biologiste

Marco Festa-Bianchet Professeur titulaire Département de biologie, Université de Sherbrooke

Les ministres Benoît Charette et Maïté Blanchette Vézina soutiennent que le décret fédéral visant à protéger le caribou forestier compromettrait les efforts de Québec dans le domaine de la production d’énergie verte⁠1.

Effectivement, la protection de massifs de forêt mature ou ancienne considérés essentiels à la persistance de trois hardes de caribous par les experts du fédéral interdirait la construction de nouveaux corridors de transport d’énergie, de même que l’activité forestière et divers chantiers dont le développement n’a pas encore été approuvé, ou encore les routes d’accès à d’autres chantiers déjà approuvés.

C’est le prix collectif à payer pour mettre toutes les chances du côté du caribou et… c’est la loi ! En effet, la Loi canadienne sur les espèces en péril stipule que « l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite » doit être « désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce ».

Or, le gouvernement du Québec n’a toujours pas soumis de programme de rétablissement, ni même de plan d’action crédible afin de permettre aux hardes les plus vulnérables de retrouver la viabilité. En effet, les experts du dossier caribou n’ont pu que constater les lacunes du dernier « plan » déposé par Québec⁠2, dont la timidité refléterait en partie l’inefficacité du cadre législatif actuel en ce qui a trait aux espèces menacées et vulnérables.

Bravo au ministre Steven Guilbeault, qui a eu le courage de dénoncer la stratégie de l’escargot adoptée par Québec depuis si longtemps dans ce dossier, stratégie qui a déjà sérieusement compromis la viabilité de la harde de Val-d’Or et celle du caribou montagnard de la Gaspésie.

Il n’a fait que s’ingérer dans un « champ d’incompétence » de Québec. Notons au passage que le caribou n’est qu’une espèce menacée parmi une longue liste, dont la plupart sont inconnues du grand public et qui passent ainsi sous le radar.

Bien sûr, opposer économie et conservation de la biodiversité est plus facile qu’harmoniser développement économique et contraintes ou opportunités environnementales. En effet, le développement économique est tributaire de la productivité des écosystèmes et non l’inverse. Harmoniser économie et environnement exige plus de réflexion et de créativité, deux ingrédients qui semblent manquer cruellement à certains politiciens.

1. Consultez l’article « L’atteinte de la carboneutralité en péril, dit Québec »

2. Consultez l’article « Québec accouche d’un plan partiel »

