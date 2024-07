Terminant une immersion de deux mois pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) à la Bibliothèque nationale de France (BnF) grâce au soutien du ministère français de la Culture, j’ai pu constater à quel point la coopération franco-québécoise est riche et diversifiée, et surtout en phase avec la nécessité de faire corps pour faire rayonner une Francophonie à la fois culturelle et numérique.

Grégory Kunz Directeur principal du Bureau de la présidence et des affaires institutionnelles de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Cette amitié franco-québécoise s’est d’ailleurs exprimée récemment par la mise à l’honneur du Québec au Salon du livre de Paris en présence du ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe. Rappelons aussi la participation substantielle du Québec à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, sans oublier la très belle collection du Centre d’études québécoises de la bibliothèque Gaston-Miron sur le campus de l’Université Sorbonne Nouvelle.

BAnQ mise également sur la consolidation des liens avec la France par le renouvellement d’une entente importante avec la BnF axée principalement sur la mise en commun des expertises en découvrabilité des contenus et en intelligence artificielle.

La « découvrabilité », qui est devenue une grande priorité en Francophonie et qui attire de plus en plus l’attention des chercheurs, des gens d’affaires et du grand public, se définit comme « le potentiel pour un contenu, disponible en ligne, d’être aisément découvert par des internautes dans le cyberespace, notamment par ceux qui ne cherchaient pas précisément le contenu en question ».1

Réseau francophone numérique

Par ailleurs, ce qui distingue la Francophonie est sa capacité à agir en réseau. Ainsi, il y a 20 ans, les bibliothèques et archives nationales et centres de recherche nationaux ont créé un Réseau francophone numérique, le RFN, afin de partager les bonnes pratiques et d’augmenter leur impact auprès de leurs populations respectives.

Ce réseau unique entre institutions documentaires francophones établies sur plusieurs continents – Afrique, Amérique, Europe et Asie – a tenu son assemblée générale à Rabat en mai dernier et a élu le Québec à sa présidence, représenté par la présidente-directrice générale de BAnQ, Marie Grégoire.

Au fil du temps, le RFN est devenu un réseau précieux de solidarité et d’expertise internationales. Il porte l’ambition d’accélérer la numérisation des fonds patrimoniaux francophones en vue d’assurer leur préservation et de permettre leur découvrabilité ainsi que leur rayonnement auprès des chercheurs et du grand public.

Ce réseau francophone fédère aujourd’hui 30 institutions provenant de 20 États et gouvernements, tous membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui soutient le RFN depuis le premier jour.

À l’heure où il est plus que nécessaire de promouvoir la diversité culturelle et linguistique face à une uniformisation culturelle évidente, la mise en valeur des œuvres nationales et patrimoniales et leur découvrabilité sur le web répondent à l’urgence d’agir.

En cette année de Sommet de la Francophonie, la nouvelle présidence québécoise du RFN tombe à point nommé pour fédérer les acteurs clés de la découvrabilité des contenus francophones et renforcer les actions en faveur de la valorisation de la diversité numérique sous toutes ses formes.

1. Définition adoptée par le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française.

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue