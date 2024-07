Avec l’été, les parents et les éducateurs craignent que les jeunes ne perdent certains de leurs acquis scolaires durant la belle saison. Pour l’éviter, on leur propose habituellement des listes de lectures estivales ou des feuilles de travail en mathématiques. J’ai toutefois d’autres options à vous suggérer, et celles-ci sont aussi motivantes qu’éducatives : l’agriculture régénératrice et le jardinage biologique.

Ann-Louise Davidson Professeure au département des sciences de l’éducation de l’Université Concordia

Plutôt que de passer des heures devant un écran, les jeunes peuvent se consacrer aux tâches concrètes associées à l’agriculture régénératrice et au jardinage biologique. Ces activités offrent des expériences qui aiguisent leur esprit et leur enseignent des leçons précieuses sur les écosystèmes, la biologie et l’alimentation.

L’agriculture régénératrice rétablit la santé des sols, améliore la biodiversité et favorise le cycle de l’eau. Contrairement à l’agriculture classique, qui épuise les ressources et s’appuie fortement sur les produits chimiques, l’agriculture régénératrice est synonyme de résilience et de durabilité. Elle permet aux jeunes de découvrir les interactions complexes au sein d’un écosystème et l’importance de maintenir l’équilibre écologique.

Le jardinage biologique est axé sur la culture de plantes sans engrais et pesticides synthétiques, ce qui favorise la création d’un lien fort avec la nature et une prise de conscience par rapport à l’origine des aliments.

Les jeunes en tirent des connaissances sur la biologie végétale, la science des sols et les modes de vie durables.

Les activités agricoles ont de nombreux bienfaits éducatifs. En plantant des arbres, par exemple, les jeunes se familiarisent avec la photosynthèse, le cycle du carbone et la biodiversité. S’ils prennent soin de chevreaux, ils en apprennent davantage sur les comportements animaux, la biologie et le rôle du bétail en agriculture durable. Le jardinage offre une introduction aux cycles de vie des végétaux, à la santé des sols et à la lutte contre les parasites. Toutes ces activités sont l’occasion de mener des expériences et de développer son esprit scientifique.

Cultiver ses aliments

De plus, en cultivant leurs propres fruits et légumes, les jeunes entrent en lien direct avec leurs aliments, ce qui favorise l’adoption d’habitudes alimentaires saines et stimule l’intérêt pour des aliments nutritifs cultivés localement. L’apprentissage de la rotation des cultures, du compostage et de la lutte biologique contre les parasites aide à comprendre les pratiques durables, ce qui favorise le bien-être à long terme.

Travailler dans une ferme ou un potager enseigne également le sens des responsabilités, la patience et le travail d’équipe. Les jeunes apprennent à prendre soin des végétaux et des animaux, ce qui leur fait prendre conscience des conséquences réelles de leurs efforts. Ces activités enseignent par ailleurs la résolution de problèmes, notamment lorsque les plantes sont malades ou que la météo cause des difficultés.

L’inclusion d’activités d’agriculture régénératrice et de jardinage biologique au programme estival crée un environnement d’apprentissage dynamique qui prévient la perte des acquis.

Ces activités stimulent continuellement l’intellect des jeunes, ce qui les garde motivés et curieux. De plus, l’activité physique qui s’y rattache favorise le mieux-être global et fait contrepoids à la sédentarité associée au temps d’écran excessif.

À l’Espace pour la vie⁠1, les enfants de 16 ans et moins peuvent se familiariser avec le jardinage. À l’Université Concordia, le Laboratoire d’innovation⁠2 collabore avec les fermes Kirkview⁠3, en Ontario, dans le cadre d’un atelier où on cultive des fines herbes à partir de fournitures que tout le monde possède dans sa cuisine et de compost de la ferme. Pour les parents qui aimeraient faire des activités avec leurs enfants, le site Gardenary⁠4 est une mine d’or d’idées amusantes en matière de jardinage.

L’accessibilité générale de la biodiversité est aussi un enjeu crucial. Les écoles et les centres communautaires peuvent proposer des programmes et des ateliers éducatifs axés sur la biodiversité, tandis que les musées et les centres d’interprétation de la nature peuvent créer des expositions interactives sur les écosystèmes locaux. Les plateformes virtuelles et les applications peuvent offrir des expériences d’apprentissage interactives sur la biodiversité, tandis que les membres de la collectivité peuvent être inclus dans les projets communautaires tels que la plantation d’espèces indigènes ou la création d’espaces verts en milieu urbain.

L’agriculture régénératrice et le jardinage biologique comportent plusieurs facettes qui préviennent la perte des apprentissages durant l’été. Il en découle des expériences concrètes et significatives grâce auxquelles les jeunes en apprennent davantage sur les écosystèmes, la biologie et l’alimentation, en plus de développer leur sens des responsabilités, d’adopter des habitudes saines et de renforcer leur lien avec la nature. Si nous cherchons des façons novatrices de garder les jeunes esprits actifs durant l’été, ces pratiques agricoles sont une bonne manière de cultiver à la fois leurs connaissances et leur personnalité.

1. Consultez la page de Jardins-jeunes

2. Consultez la page de The Innovation Lab (en anglais)

3. Consultez le site des fermes Kirkview (en anglais)

4. Consultez la page 10 Screen-Free Garden Activities for Kids This Summer (en anglais)

